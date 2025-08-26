Un DT muy conocido que apareció en el horizonte de Colo Colo fue Gerardo Martino. El Tata tiene una vasta trayectoria en el fútbol mundial: dirigió al Barcelona de España, donde tuvo bajo su tutela a Alexis Sánchez. También lideró a la selección de Argentina.

Con la Albiceleste, el Tata Martino cayó en dos finales de Copa América ante la selección chilena. Lo último que hizo el experimentado entrenador argentino fue dirigir al Inter Miami, donde volvió a coincidir con Lionel Messi. Pues bien, el nombre del trasandino fue analizado seriamente por Blanco y Negro.

Pero uno de los requisitos que puso para negociar significó una piedra de tope demasiado grande. Un reporte de DaleAlbo sirvió para saberlo. “Habría pedido tiempo para examinar la propuesta del Cacique”, informó el citado medio. Pero esa no fue la única razón. Hubo otra más fuerte.

Gerardo Martino dirigió a Lionel Messi en dos equipos y la selección de Argentina. (David Ramos/Getty Images).

“Además, solicitó una inversión fuera del alcance de la realidad económica actual en Blanco y Negro”, agregó DaleAlbo sobre un presupuesto que escapa de las posibilidades de la concesionaria, que acordó la salida de Almirón a cambio de menos de un millón de dólares en seis cuotas.

La exigencia del Tata Martino que lo aleja del puesto de DT en Colo Colo

El Tata Martino tuvo diálogos para asumir como DT de Colo Colo, pero hubo dos motivos importantes para desecharlo. O al menos dejarlo por detrás de Gustavo Quinteros en las preferencias. “No gustaron en el directorio”, reportó DaleAlbo sobre los deseos del argentino.

Como en la plana mayor de Blanco y Negro esperan definir al entrenador este miércoles 27 de mayo, hay un impedimento muy relevante para ir por Martino, quien en su época de futbolista jugó en O’Higgins de Rancagua. Eso sí, quien sea el escogido no estará en el siguiente gran desafío.

Jorge Sampaoli y el Tata Martino en la final de la Copa América 2015. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Este fin de semana, específicamente el domingo 31 de agosto, Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno en el estadio Monumental. El partido se jugará a las 15 horas en el estadio Monumental.

