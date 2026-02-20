Fernando Ortiz señaló en el estadio Monumental que él fue uno de los responsables para no contratar más jugadores en este mercado de fichajes, pues confía en la cantera de Colo Colo.

El técnico manifestó que efectivamente “existía la posibilidad de incorporar un jugador más”, aunque eso se tiró por la borda para que se le pueda dar oportunidad a los jóvenes.

“Decidimos junto a la directiva darle más oportunidades a los jóvenes”, manifestó Ortiz sobre la política que se va a emplear, al menos, en esta primera parte del año.

Ortiz se la jugará por los jóvenes en Colo Colo

Por eso señala que “los jóvenes aprovecharán de tener sus minutos y poder consolidarse en un equipo tan importante”.

Ortiz sin excusas: Colo Colo debe ser campeón

A pesar de la falta de jugadores importantes, el Tano Ortiz no patea la pelota al córner y entiende que el objetivo es el mismo de siempre en Colo Colo: ser campeón.

“Si bien jugamos tres competencias nacionales, la obligación de salir campeón siempre la tiene esta institución”, confesó en la conferencia de prensa.

Además asegura que los seis refuerzos, más los que volvieron a préstamo, son un aporte al equipo. “Estoy conforme con los que se incorporaron, tenían el OK mío, vamos a competir en las tres competencias para salir campeón”.