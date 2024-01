Axl Ríos tuvo su presentación oficial como refuerzo de Everton y, como era de esperar, debió recapitular el episodio con David Escalante. En su momento, Chiquito hizo una dura denuncia contra el polifuncional jugador surgido de las inferiores de Cobreloa.

“El año pasado no lo tomo como un buen año. Vengo por mi revancha. Sé que puedo entregar mucho más. El profe Paqui (Francisco Meneghini) me dio la oportunidad de venir acá. Ahora me toca dar ese paso, responderle y devolver la mano”, apuntó el futbolista de 24 años.

Pero también salió al paso una vez más de las declaraciones que dejó en su momento el espigado atacante loíno. “Eso es un tema cerrado. Se habló mucho, hubo muchas especulaciones. En su momento la pasé muy mal, hubo muchas especulaciones”, reconoció Ríos por la acusación del nuevo centrodelantero de Curicó Unido.

“Se hablaron muchas cosas que no son y hasta el día de hoy pasa eso. Mis compañeros y la gente que estaba en el club en ese momento sabe cómo es todo. Mis cercanos tampién”, refrendó Ríos, quien en la campaña anterior militó cedido en Deportes Copiapó.

Axl Ríos presentado en Everton: vuelve a enfrentar la acusación de Chiquito Escalante

Axl Ríos fue presentado en Everton de Viña del Mar junto a Nicolás Baeza. El colorín debió recapitular el episodio con David Escalante, quien en su minuto lo acusó de ir para atrás en la liguilla que enfrentó a Cobreloa y Deportes Copiapó por el boleto a la máxima categoría.

“Es un tema cerrado. Soy jugador de Everton y estoy 100 por ciento enfocado acá. Vengo a hacer todo de la mejor manera y mostrar lo que sé”, aseguró Ríos, quien fue seleccionado Sub 20 en el Sudamericano que se disputó en Chile durante 2019.

Por eso mismo prefiere seguir adelante. “El año pasado el mediocampo del equipo marcó harta diferencia. El Topo (Benjamín Berríos) y Álvaro (Madrid) son dos jugadorazos. Habrá una competencia muy linda. Somos varios buenos jugadores, también llegó Pipe (Felipe Villagrán). Debemos estar preparados cuando nos toque”, sentenció Axl Ríos.

¿Cómo está el mercado de Everton en 2024?

Altas: Felipe Villagrán (Cobreloa), Ignacio González (O’Higgins), Axl Ríos (Deportes Copiapó), Nicolás Baeza (Huachipato), Tomás Asta-Buruaga (Unión La Calera), Omar Fernández (León, MEX), Bruno Bentancor (Peñarol, URU), Rodrigo Contreras (Deportes Antofagasta) y Kevin Méndez (Peñarol, URU).



(Cobreloa), (O’Higgins), (Deportes Copiapó), (Huachipato), (Unión La Calera), (León, MEX), (Peñarol, URU), (Deportes Antofagasta) y (Peñarol, URU). Renovaciones: Francisco Meneghini (DT), Claudio González y Felipe Campos .



(DT), y . Bajas: Franco Torgniascioli (Unión Española), Juan Cuevas (San Martín de Tucumán/Argentina), Luis Montes (volvió al León de México), Sebastián Sáez (Huachipato), Jorge Espejo (Cobreloa), Pedro Sánchez (Ñublense), Bryan Soto (volvió a Colo Colo), Gary Moya (Rangers de Talca), Julio Barroso (Retirado), Jorge Peña (Unión La Calera), Cristopher Medina (Ñublense).

