La polémica está desatada en la Primera B luego de la delicada denuncia de David Escalante, quien aseguró que existe el amaño de partidos y apunto a un ex compañero suyo en Cobreloa: Axl Ríos.

Chiquito apuntó al volante de 24 años de haberse hecho expulsar en la final de la liguilla del ascenso en la temporada pasada. ¿El partido? Pues Cobreloa ante Copiapó, club al que partió Ríos tras la dura derrota de los loínos en el Zorros del Desierto.

“El año pasado teníamos muchos compañeros perdidos en las apuestas. La duda está, pero no hay prueba y no nos pueden echar la culpa a todos. No hay prueba y si tienen, tienen que decir su nombre y apellido y mandarlos en cana como debe ser (…) Se hace echar a los 20 minutos y el otro año se va al equipo que nos ganó la final”, declaró Escalante a Directv.

La respuesta de Axl Ríos

Estas palabras de Chiquito tuvieron directa respuesta por parte de Axl Ríos, quien en exclusiva con RedGol salió a desmentir todas las acusaciones del atacante.

“Me están ensuciando. Me han tratado la peor forma después de la declaración de David Escalante. Nada es cierto, me están acusando de algo que nunca se hizo”, afirmó Ríos.

En ese sentido el mediocampista declaró que “hablan de su versión y nadie escucha la mía. Están hablando cosas que no son y tengo pruebas de eso. Me acusaron de tener un acuerdo previo con Copiapó y eso es mentira”.

Sobre las denuncias en torno a las apuestas al interior del plante, Ríos sostuvo que “había compañeros que hacían apuestas, pero eso es algo que yo nunca he hecho. Por lo menos en Copiapó no me han dicho nada y no sé si estarán enterados”.

“Se encendió todo y me llegan miles de mensajes. Son puros cahuines los que se han publicado. No hay nada de cierto”, concluyó Ríos.

¿Cómo fue el resultado entre Cobreloa y Deportes Copiapó en la Liguilla?

Cabe recordar que Cobreloa y Copiapó se vieron las caras por la final de la liguilla de ascenso de la Primera B 2022. En la ida en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla igualaron sin goles, mientras que en la revancha en el Zorros del Desierto la visita se impuso por 0-5 y sacó boletos para la Primera A.