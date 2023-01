Deportes Copiapó oficializó la llegada de Axl Ríos, ex jugador de Cobreloa que fue expulsado en la final por el ascenso en noviembre de 2022. El entrenador naranja, Emiliano Astorga, no se hizo el desentendido, y utilizó la ironía.

Deportes Copiapó se convirtió en el segundo equipo en obtener el boleto para la categoría de honor del fútbol chileno este 2023. Con miras a un exigente año en donde disputarán el Campeonato Nacional y la Copa Chile, el León de Atacama oficializó a su octavo refuerzo: Axl Ríos. El mediocampista proviene de Cobreloa, en donde debutó el 2017, por lo que este año será su debut en Primera División.

A pesar de que la llegada de Ríos al cuadro dirigido por Héctor Almandoz se oficializó hoy, ayer en Calama la noticia ya estaba en el aire. Por esta razón, el entrenador de Cobreloa, Emiliano Astorga habló brevemente del tema. "Qué bueno que llegue a Copiapó. Qué bueno por él", dijo en tono irónico el coach naranja.

"En el fútbol pasa de todo. No quiero meterme en las patas de los caballos, pero ahí está a la vista", expresó un Astorga que no quiso entrar en detalles por un antecedente más que particular, y que se remonta al pasado 27 de noviembre.

Fue en la final por el Ascenso entre Deportes Copiapó y Cobreloa, cuando Axl Ríos fue expulsado a los 22', tras recibir dos amarillas en menos de cinco minutos, ambas por ir con el brazo arriba. Esto generó que saliera de la cancha pidiendo disculpas a la hinchada. El encuentro terminó 5 a 0 en el global a favor de Copiapó, con lo que logró el histórico ascenso.

La expulsion de Axl Ríos en la final



Axl Ríos estuvo desde sus inicios en Cobreloa, por lo que su llegada a Deportes Copiapó no fue bien recibida por los fanáticos naranjas. En cambio, el León de Atacama le dio una calurosa bienvenida.

"El octavo refuerzo ya está entrenando en el "Luis Valenzuela Hermosilla" y dejó su saludo a la

De esta manera, Deportes Copiapó se prepara con todo para su debut el próximo 22 de enero ante Colo Colo por el Campeonato Nacional en el estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla.