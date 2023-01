Axl Ríos ha generado una tremenda polémica luego de que este miércoles fuera presentado como el nuevo refuerzo de Deportes Copiapó. El mediocampista dejó Cobreloa, club con el que cayera en la definición de la liguilla, para sumarse al León de Atacama para su estreno en la Primera División en el 2023.

Pero el arribo del volante ha estado marcado por las críticas. En aquel duelo que definidió al segundo ascendido al Campeonato Nacional, el jugador fue expulsado a los 22 minutos de juego y su ausencia pesó en los Loínos, al punto de llevarse una histórica goleada por 0-5 para olvidarse de regresar a la máxima categoría.

La situación llevó a que en las últimas horas el entrenador de Cobreloa, Emiliano Astorga, dejara una particular reflexión al respecto. "En el fútbol pasa de todo. No quiero meterme en las patas de los caballos, pero ahí está a la vista", dijo.

Ante las dudas que ha generado su fichaje, Axl Ríos decidió sacar la voz. En conversación exclusiva con RedGol, el mediocampista se refirió a su llegad a Deportes Copiapó, asegurando que "tenía antes algunas opciones que de a poco se me fueron cayendo. Aquí me llamó el profe Héctor, directo, me quería acá".

"Antes que lo hiciera él tuve opciones, pero poco a poco se acabaron. Quedé con Copiapó, que no lo podía dejar pasar ni quedarme sin jugar. Quería jugar en primera ya y en Cobreloa no me llamaron ni nada, si seguía o no. Era obvio que tenía que marchar", agregó.

Al no tener un acercamiento de parte de Cobreloa y estar al límite de quedarse sin club, Axl Ríos aceptó la propuesta de Deportes Copiapó. "Yo quería seguir y proyectarme en primera, así que tomé esta opción, que fue la última. Fue el profe el que me dio la posibilidad".

Aunque el mediocampista tiene claro que esta movida traería reacciones. "Sabía que si tomaba esta decisión, se iba a prestar para muchos comentarios. Esta fue la última opción que me apareció, fue el 22 de diciembre que me llamó Héctor. No podía quedar sin trabajo".

En esa misma línea, Axl Ríos recalcó que "sabía que si me presentaban vendría una ola de comentarios negativos. Muchos no tienen nada que ver con lo que me pasó".

"Hace un mes el panorama era muy distinto. Tenía el doble de clubes antes de que terminara el campeonato. Eso desapareció a algunos, quedaron pocos y de esos se fueron cayendo. No es que estaba de antes ni había hablado algo con el profe, nada de nada. Es imposible", añadió.

Finalmente, Axl Ríos insistió en que nunca perjudicaría a un equipo por ir a otro. "Al profe yo lo conocía, estuvo conmigo en Cobreloa, pero no soy ese tipo de persona que aceptaría algo antes de, porque salí de Cobreloa. ¿Cómo voy a querer hacer algo así? Dejarme llevar por plata o lo que piensa la gente, es imposible. Doy mi palabra. Y no lo haría ni en Cobreloa ni cualquier otro equipo. No va conmigo".