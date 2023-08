Desde el plantel de Cobreloa se pronuncian por las acusaciones de que se dejaron perder en la final por el ascenso. Y las declaraciones son preocupantes. David Escalante habló con D Sports y reveló que tenía varios compañeros metidos en apuestas.

“El año pasado teníamos muchos compañeros perdidos en las apuestas. La duda está, pero no hay prueba y no nos pueden echar la culpa a todos. No hay prueba y si tienen, tienen que decir su nombre y apellido y mandarlos en cana como debe ser”, disparó el atacante loíno.

En esa línea, y así como también lo hizo Óscar Wirth hace unos días, Escalante levantó dudas por Axl Ríos, quien después de la final fichó por Deportes Copiapó. “Se hace echar a los 20 minutos y el otro año se va al equipo que nos ganó la final”, declaró.

Además, agregó más leña al fuego al asegurar que “están enfermos, todo el día apostando. Teníamos compañeros que apostaban hasta las amarillas, los laterales, cuántos córners hacían y todo lo festejaban. Después cuando perdíamos pusimos la mirada en ellos”.

“Me tocó vivirlo acá no más, en Cobreloa. Es un vicio que vino para quedarse y hablando con compañeros dicen que pasa en todos lados. Lamentablemente, la duda te entra y no sabes ya… es una situación muy delicada. Había chicos que no terminaban de cobrar el sueldo y ya les pedían a los compañeros”, cerró.

¿Cuántos títulos nacionales tiene Cobreloa?

Cobreloa tiene ocho títulos nacionales en Primera División, sumados a una Copa Chile. También ostenta dos subcampeonatos en la Copa Libertadores de América.

¿Hace cuánto que Cobreloa está en Primera B?

Cobreloa descendió en mayo del 2015 a la Primera B. Tras ello, ha estado un par de veces en la final por el ascenso, cayendo en su momento ante Cobresal y Deportes Copiapó. Ambas revanchas fueron jugadas en Calama.