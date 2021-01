José Luis Cabión y su esposa Vesna Videla son candidatos a concejales de Melipilla: "Nos dimos cuenta que nosotros estábamos para esto"

José Luis Cabión es toda una institución en Deportes Melipilla y ha decidido junto a su esposa Vesna Videla, postularse juntos como candidatos a Concejal por la comuna del club.

En conversación con ADN, el experimentado volante cuenta que se dio cuenta de su vocación de servició público en los últimos años.

“Desde el 2018, cuando volvimos a Melipilla, con mi mujer y unos amigos empezamos a ayudar a mucha gente. Primero fue a una escuela donde van niños de escasos recursos. Ahí organizamos una fiesta de navidad. Ese día, que vimos felices a tantos niños, nos dimos cuenta que nosotros estábamos para esto”, relata.

Cabión afirma que “la idea me encanta, estoy muy contento y, si puedo ayudar, quedo más feliz”.

El ex Colo Colo además promete que no sólo piensa en deportes a la hora de ejercer el cargo al que postula.

"Me gustaría meterme de lleno en el tema del deporte y poder ayudar a niños que no tienen la oportunidad de que les den una mano. Lo que quiero es realizar un programa de talentos que abarque distintas disciplinas, no solo fútbol”, cerró.