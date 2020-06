El inesperado y humilde primer contrato de Cabión en Colo Colo: "Viajé en bus y metro sin saber que iba a firmar"

José Luis Cabión tuvo dos pasos por Colo Colo: el primero fue el año 2007, que llegó directo de Deportes Melipilla, mientras que el segundo fue el 2011, cuando fue dirigido por el Tolo Gallego.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el volante contó cómo se dio su primer traspaso al Cacique, dejando claro que fue algo inesperado y que él nunca supo hasta estampar su firma.

"Yo estaba en Deportes Melipilla y en ese tiempo se hizo una Sub 23 nacional para jugar un amistoso internacional contra Cuba, anduve bien y el profe Nelson Acosta me lleva para jugar contra Haití con seleccionados adultos, anduve bien y me ganó la opción de la gira y después terminé en la Copa América. Ahí Colo Colo empezó a preguntar por mi", expresó.

Además agregó que, "antes de llegar a Colo Colo el profe Nelson Acosta dijo al grupo de la selección que ‘aquí hay una persona que se irá a un equipo grande y espero que no se agrande’, yo no le tomé el peso porque nunca pensé que sería yo".

José Luis Cabión en Colo Colo

Acá es cuando empieza el inesperado y humilde primer contrato de Cabión en el Cacique. "Un día llego a un entrenamiento de Melipilla y el DT me dice ‘Cabión no te vistas porque tienes que ir a una reunión a Santiago’. Yo no tenía idea de nada, fue sorpresivo, incluso le dije que quería entrenar, ahí llamo al presidente y me dice lo mismo, que tenía que viajar a Santiago y que en el metro Manquehue me iban a estar esperando, nunca me dijo nada, todo era enigmático", detalló.

El jugador con la incertidumbre de qué iba a pasar partió a Santiago. "Crucé la calle del estadio de Melipilla al terminal, tomé un bus, llegué a Santiago y tomé el metro hasta Manquehue. Llego al edificio y estaba mi representante con Gabriel Ruiz-Tagle", contó.

Además agregó que "ahí me presentan y el presidente me dice ‘ya, firmemos el contrato’ y yo ‘¿qué contrato?’, no sabía qué hacer, miraba a mi representante y no tenía idea de nada. Después Ruiz-Tagle me dice ‘no José Luis, ya está todo arreglado con Melipilla’ y yo plop no más".

Para finalizar agregó que, "me vuelve a decir ‘firma no más, si está todo arreglado’ y bueno, firmé y me convertí en jugador de Colo Colo. Salgo, agarro el telefono y altiro le cuento a mis papás que era jugador de Colo Colo, la emoción fue grande".