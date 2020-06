José Luis Cabión da lujos y detalles del día en que anula a Neymar: "Lo pellizcaba y le pegaba combos en la espalda"

El mediocampista nacional es recordado por ser el jugador que anuló a Neymar en el partido de Copa Libertadores donde Colo Colo venció por 3-2 al Santos en el estadio Monumental.

Un partido perfecto del Tolo Gallego que tuvo los goles de Esteban Paredes, Ezequiel Miralles y Andrés Scotti. Pese a eso, el jugador que se robó todas las miradas fue José Luis Cabión, quien anuló a Neymar

El mediocampista, que en ese encuentro las hizo de lateral izquierdo, en conversación con el Instagram Live de Redgol, narró con lujos y detalles ese partido y cómo fue marcar al astro brasileño.

"El profesor Tolo Gallegos me dice si puedo jugar en la posición de lateral, siendo que estaba Álvaro Ormeño, Paulo Magallanes y también el Chapa Fuenzalida. Yo le digo ‘profe, yo he jugado, pero no manejo muy bien el sector y el me dice ‘lo único que quiero que me cierres ese sector y que Neymar no me haga daño por la orilla. Si el va para el medio, lo tomen los otros', ahí le dije que encantado hago ese trabajo", expresó en primera instancia.

Cabión vs Neymar

Además agregó que, "la idea era que no tuviera espacio, que cuando tuviese el balón lo más cerca posible yo apareciera para presionarlo y fue así todo el partido. Por mi lado no hizo nada y me sacaron una tarjeta amarilla. Llego al camarín en el entre tiempo y el Tolo me dice ‘Cabión, te voy a tener que cambiar’ y yo quedé plop, pero el me dice que tenía amarilla y no le gustaba arriesgar al equipo así".

Ya dentro del partido, José Luis Cabión narró los mano a mano que tuvo con Neymar. "El Tolo me decía que lo tuviera lo más cerca posible, yo lo pellizcaba y le pegaba combitos en la espalda. La idea era que el sienta que no estaba solo, siempre lo pellizcaba, le pegaba por la espalda, le tiraba la camiseta y el me decía ‘tranquilo, tranquilo’", contó entre risas

Para finalizar agregó que, "no me comí ninguna finta, ya que nunca lo enfrenté con balón dominado. Mientras yo lo tuve, nunca se me pasó. Fue lindo, era un astro mundial, me enorgullece. Con ese recuerdo voy a vivir toda la vida".

