José Luis Cabión recuerda su primer saludo con Claudio Borghi: "No me digas así, yo soy Bichi o campeón del mundo"

José Luis Cabión llenó de anécdotas a Redgol y el día de ayer dimos a conocer cómo el mediocampista llegó a Colo Colo sin saber nada y viajando en bus y metro de Melipilla a Santiago.

Pero las anécdotas no quedaron ahí y el actual jugador de Deportes Melipilla narró el momento cuando vio a Claudio Borghi por primera vez y lo fue a saludar en la pretemporada.

José Luis Cabión contó dicho momento y cómo fue la respuesta del Bichi, fiel a su estilo. "Cuando yo llego a Colo Colo el año 2007 estaban haciendo la pretemporada a La Serena. Yo llego a la región y justo estaban en un asado y me voy a presentar con el Bichi. Yo le dije ‘hola profesor Claudio’", expresó.

José Luis Cabión en Colo Colo

La reacción del Bichi fue fiel a su estilo y puso nervioso al mediocampista. "El me ve y me dice ‘no, yo no soy profesor de nadie. Yo soy Claudio, Bichi, campeón del mundo, mejor que el 10 de Argentina, pero profesor de nadie. Ven a comer a lomo, porque en tu vida nunca hay comido lomo’. Todo en tono de broma", contó entre risas.

Para finalizar, José Luis Cabión también narró que este saludo estuvo muy cerca que no se diera, porque en ese momento también tenía ofertas desde Escocia.

"Antes de viajar a la Copa América fueron los del Hearts de Escocia y, como yo tenía el pase comunitario, también me querían llevar para allá. Pero, ¿cuál era la condición? Yo tenía que firmar un año más en Melipilla, ahí recién partía a Escocia y si me iba mal allá, regresaba a Melipilla. Yo en ese momento tenía 22 años, pasaba un buen semestre y yo terminaba contrato a fin de año, y uno siempre quiere quedar con el pase libre, pero ir al Hearts me imponía firmar un año más en Melipilla", sentenció.