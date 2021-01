"He escuchado a gente que dice que no estoy para jugar": José Luis Cabión se emociona hasta las lágrimas

Deportes Melipilla logró la hazaña y se metió en la gran final de la liguilla por el ascenso a Primera División. Los potros derrotaron por 0-2 a Rangers en Talca y se instalaron en la definición con Unión San Felipe.

El equipo dirigido en esta ocasión por Éros Pérez hizo un partido perfecto, anulando a los rojinegros y asegurando un triunfo vital para acercarse a la división de honor de nuestro país. Y una de sus principales figuras fue José Luis Cabión, quien tras el encuentro se emocionó hasta las lágrimas.

El volante, criticado en el último tiempo, conversó con el TNT Sports y no aguantó el llanto ante lo logrado junto a sus compañeros. "Es emocionante estar aquí viviendo esto. Me cuesta un poquito… Me emociono porque estuve afuera, me tocó un partido complicado y metí al máximo, me entregué por completo. He escuchado gente que dice que no estoy para jugar, pero demostré que sí", lanzó.

Deportes Melipilla disputará el segundo cupo a Primera División con Unión San Felipe. Foto: Agencia Uno

Cabión recalcó que su emoción "puede parecer ridícula, pero hay que estar dentro de la cancha para sentir esta emoción. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico, es un trabajo de mucho tiempo. Esta es mi segunda liguilla y estoy feliz de llegar a la final, que es para ganar".

Finalmente aprovechó de adelantar lo que será el duelo ante Unión San Felipe. "Es un partido muy complicado, por algo se ganó la opción de esperar al ganador de la liguilla y lo haremos como en todas partes. Si no tienes fútbol, hay que poner corazón como el de este equipo".

Eros Pérez saca pecho

En las últimas fechas Eros Pérez asumió la banca de Deportes Melipilla ante los casos de coronavirus en el cuerpo técnico. Un desafío en el que supo ser protagonista y llevar al equipo a un paso del ascenso.

"En la cancha (el equipo) no se guarda nada, como Cabión, que así demuestra como es en su vida. Y todos estos jugadores son iguales. Tengo orgullo por el plantel, son personas tremendas, grandes seres humanos dispuestos a colaborar en todo", destacó el DT.

A Pérez le tocó estar en duelos claves ante Deportes Puerto Montt y Rangers, lo que lo llena de alegría para lo que viene. "Este equipo hizo de todo hoy y esa convicción la tenemos todos. Las familias han sido soportes tremendos, no los hemos vistos en estos ocho días y están ahí. La gente que rodea a Melipilla se lo merece", sentenció.