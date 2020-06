Cabión recuerda como un reality su nómina a la Copa América de 2007: "Todos los días sacaban a un futbolista"

José Luis Cabión es uno de los pocos jugadores chilenos que puede decir 'yo fui a una Copa América y jugué en ella'. El mediocampista entró en la nómina de Nelson Acosta para el torneo del año 2007.

El ex jugador del Colo Colo recordó uno de los momentos más lindos que vivió dentro del fútbol. Una experiencia que no olvidará y que en conversación con el Instagram Live de Redgol recordó.

"El profesor Nelson es una persona que me ayudó a conseguir lo que hoy día soy. El me dio la posibilidad de la selección chilena y estoy muy agradecido, en 2008 también me llevó a Everton", comenzó con los agradecimientos al DT.

Además agregó que, "jugué contra Brasil y ya íbamos perdiendo 4-0 y yo creo que Nelson Acosta me dio un premio al jugar para que yo pudiera decir que debuté en Copa América. Me lo regaló y estoy muy agradecido jajaja".

José Luis Cabión en la Copa América

Para Cabión estar en Venezuela fue muy lindo, sin embargo la previa en Chile fue lo dura y chistosa, incluso la recuerda como un reality. "Antes de viajar a la Copa América eran 29 jugadores concentrados en Juan Pinto Durán y todos los días iban sacando a uno, porque teníamos que llegar a 23. Era como un reality. En cada entrenamiento había que jugársela al máximo", detalló.

Para finalizar habló de su mayor felicidad. "En cada práctica pedía ‘que no sea yo, que no sea yo’, entonces cada día iba bajando más, hasta que llega el 24 y hasta yo decía que iba a salir porque era el de menos renombre y no fue así. Después don Nelson da conferencia de prensa y el futbolista que va a sacar es a Roberto Cereceda, pero con Roberto habíamos hecho buena amistad en la selección, después fuimos compañeros en Colo Colo. Ahí quedamos los 23 y se fue el relajo más grande de mi vida", sentenció.

