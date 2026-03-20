Hoy es el día. Fernando Gago ya está en nuestro país para ser presentado como nuevo entrenador de U. de Chile, siendo el encargado de redireccionar el barco azul tras el fracaso de Paqui Meneghini.

El DT estará presente en el partido de la jornada de los azules contra Deportes La Serena en el debut de la Copa de la Liga, aunque desde las gradas. Su debut en la banca está programado para el siguiente partido de la competencia.

Por su lado, el club se prepara para su presentación. Durante este viernes por la mañana, el Bulla publicó un video adelantando lo que será el anuncio oficial de la llegada de Fernando Gago. En él se ve la Cordillera de los Andes.

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Así fue la llegada de Fernando Gago para firmar por U. de Chile

Al mismo tiempo de la publicación, Fernando Gago aterrizó en el Aeropuerto de Santiago. El nuevo DT de U. de Chile llegó al país acompañado por el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, desde Argentina.

“Muchas gracias por estar acá. Todavía no tengo nada firmado, una vez que lo haga, hablaremos más tranquilos y con profundidad. Muy contento de llegar a Chile”, fueron las palabras del entrenador trasandino.

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Con esto, y esperando la firma, está todo listo para la presentación de Fernando Gago en el Bulla. Su debut en la banca azul será el martes 24 de marzo contra Unión La Calera en el Estadio Nacional.