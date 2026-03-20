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Fútbol chileno

Buenas y malas: los dos regresos y las tres bajas que tendrá U. de Chile en el debut de Gago

El entrenador argentino ya está en Chile y comienza a interiorizarse en el plantel del Bulla.

Por César Vásquez

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Fernando Gago tendrá su debut ante Unión La Calera.
© GeminiFernando Gago tendrá su debut ante Unión La Calera.

Universidad de Chile logró asegurar a Fernando Gagocomo su nuevo entrenador. El argentino no tendrá mucho tiempo de trabajo antes de tener su esperado debut.

Luego de la salida de Francisco Meneghini, la dirigencia de Azul Azul se movió rápido y luego de una serie de candidatos, el elegido fue Pintita. El argentino ya está en Chile y solo resta su oficialización. Será su primera aventura en el fútbol nacional.

Buenas y malas para Gago

Universidad de Chile se medirá este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas a Deportes La Serena en el Estadio Nacional, por la Copa de la Liga. Este encuentro será el último de Jhon Valladares como entrenador interino, mientras Fernando Gago estará en un palco tomando nota.

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El estreno de Pintita como entrenador del Romántico Viajero será el martes 24 de marzo, donde la U enfrentará a Unión La Calera en el Estadio Nacional a las 18:00 horas, también por la Copa de la Liga. Gago tendrá muy poco tiempo de trabajo antes de este duelo.

Fernando Gago ya piensa en lo que será el encuentro ante los Cementeros, ante quienes tiene dos noticias buenas y tres malas. Lo positivo según lo informado por Marcelo Díaz en Balong, es que dos lesionados estarán nuevamente disponibles. “Debería volver Matías Zaldivia y me dijeron que Bianneider Tamayo estaba en reintegro“, indicó el periodista.

Claro que por otro lado, Gago lamentará tres malas. Es que para el duelo con Unión La Calera perderá a tres jugadores importantes: Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Romero. Los primeros dos fueron convocados a la selección chilena, mientras el tercero fue nominado por Paraguay.

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De esta manera, Fernando Gago no podrá tener a tres titulares para el choque de la Copa de la Liga. Pintita poco a poco irá conociendo las variantes que le ofrece el plantel de Universidad de Chile para esta temporada 2026, donde debe luchar por el título.

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