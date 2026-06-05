Este viernes el Cacique vive una jornada clave para saber si podrá avanzar en el torneo. Depende de lo que pase con Coquimbo Unido frente a Deportes Concepción.

Colo Colo vive un viernes claves pese a que no es su turno de saltar a la cancha. El Cacique prende la TV para saber lo que pasará en la Copa de la Liga 2026, con la calculadora en la mano para tratar de clasificar a las semifinales.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz no depende de sí mismo y seguirá muy atento lo que pase en el choque de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción esta noche desde las 20:00 horas. Y es que con ese resultado se definirá si es que el Eterno Campeón tiene chances de meterse en la próxima ronda.

El Cacique necesita que los Piratas se compliquen para poder llegar con opciones de avanzar a la ronda de los cuatro mejores. Eso sí, eso no es todo, ya que debe sumar a toda costa si es que las cosas se inclinan a su favor en la previa de su visita a Huachipato este domingo 7 de junio a partir de las 15:00 horas.

Colo Colo saca la calculadora: los resultados que lo clasifican a semifinales de Copa de la Liga

Colo Colo vive horas claves para saber si es que podrá llegar con vida a su último partido en la Copa de la Liga. El Cacique, que está en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 10 unidades, visitará a Huachipato pero antes saca la calculadora para saber cómo avanzar a las semifinales del torneo.

Colo Colo necesita un revés de Coquimbo Unido para seguir vivo en la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

Para ello, depende de lo que pase con Coquimbo Unido. El Eterno Campeón necesita que el Pirata, que alcanza los 11 puntos, empate o pierda frente a Deportes Concepción para que sus cálculos tengan sentido. Si se da, las cuentas ya están claras.

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Si Colo Colo le gana a Huachipato, llegaría a 13 puntos. Un revés de los Aurinegros les permitiría recuperar el liderato sin problemas y así poder meterse en las semifinales de la Copa de la Liga.

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Pero en caso de que el Cacique empate frente a los Acereros, alcanzaría las 11 unidades y quedaría igualado con Coquimbo Unido, siempre y cuando estos caigan con Deportes Concepción. Si ambos se emparejan en puntaje, serán los albos los que clasifiquen por diferencia de gol, la que hoy está en +4 y +3, respectivamente.

El peor de los escenarios sería que el Eterno Campeón caiga con Huachipato. Esto lo estancaría en los 10 puntos y le regalaría la clasificación a su principal rival en la pelea por entrar a la próxima ronda. Lo mismo si es que los Piratas vencen a Deportes Concepción, lo que sepultaría de inmediato sus chances.

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Colo Colo espera que Coquimbo Unido se complique para poder jugarse su opción de seguir vivo en la Copa de la Liga. El Cacique no depende de sí mismo y necesita una mano del destino para no sufrir su primer fracaso de la temporada.

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Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026

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