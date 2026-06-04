Chile entrena en Europa para lo que serán los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo, donde podría tener un estreno. Nils Reichmuth trabaja con todo para ser considerado en la Roja y en sus primeros días ya da que hablar con su rendimiento.
El mediocampista suizo-chileno, bautizado como el nuevo Ben Brereton, fue la gran sorpresas de Nicolás Córdova en la nómina del Equipo de Todos. Siendo uno de los primeros en sumarse a las prácticas ha ido agarrando protagonismo y aportando con algo que, según dijeron, no había en el camarín.
Luego de la práctica de este jueves en suelo portugués, se conocieron detalles de cómo se ha ido integrando el jugador al plantel. Ahí destaparon que su rendimiento ha sacado aplausos e incluso le abre un espacio importante en la Roja.
Nils Reichmuth suma aplausos en su primera gira con Chile
Chile ha encontrado una solución importante con la irrupción de Nils Reichmuth. Si bien todavía no suma minutos oficiales, el mediocampista de 24 años ha destacado en sus primeros entrenamientos con la Roja, donde calzó perfecto.
Nils Reichmuth ya da que hablar en Chile. Foto: Comunicaciones FFCh.
Así por lo menos lo dio a entender el periodista David Oyarzún en Los Tenores de Radio ADN este jueves. “Es interesante, rápido, veloz“, comenzó señalando el reportero desde Europa.
Lo más importante vino después, cuando aseguró que Nils Reichmuth “no sé si va desde el arranque, pero es un jugador que le da una característica que no tenía esta selección“.
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En esa misma línea, David Oyarzún enfatizó en que su rendimiento ilusiona. “Se pega mucho a la línea, muy rápido, con control de balón eficiente porque la para de primera y juega de una. Me ha llamado la atención”.
Habrá que esperar para ver si es que Nicolás Córdova decide darle minutos desde el arranque o desde la banca. La lesión de Ignacio Saavedra abre un nuevo cupo en el mediocampo, el que el suizo-chileno no quiere desaprovechar.
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Nils Reichmuth sigue dando que hablar en sus primeros días con la selección chilena. El mediocampista ruega para hacer su estreno oficial con la Roja y así iniciar una aventura para conectar con sus raíces.
Los números de Nils Reichmuth esta temporada
Nils Reichmuth recibió el llamado a la selección chilena después de haber disputado un total de 33 partidos oficiales con el Thun. En ellos aportó con 4 goles y 3 asistencias en los 1.470 minutos que estuvo dentro del campo de juego.
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En resumen, Reichmuth y Chile
- El impacto del “nuevo Ben Brereton”: El mediocampista suizo-chileno de 24 años, Nils Reichmuth, se ha convertido en la gran revelación durante los primeros entrenamientos de la Selección Chilena en Europa. Convocado como la principal sorpresa por el técnico Nicolás Córdova, el jugador busca convencer para lograr su ansiado debut oficial en los amistosos ante Portugal y la República Democrática del Congo.
- Elogios a un estilo de juego que no existía en el plantel: Los reportes de prensa (como el de Radio ADN) destacan que el rendimiento del volante ha sacado aplausos. Sus principales virtudes son la velocidad, su capacidad para jugar apegado a la línea y un eficiente control de balón a un toque; características dinámicas y ofensivas que le entregan a La Roja una variante que no tenía en el actual camarín.
- La oportunidad inmejorable para su estreno: Su rápida adaptación e ilusionante nivel en las prácticas, sumado a la reciente baja por desgarro de Ignacio Saavedra, le abren un espacio importante en el mediocampo del “Equipo de Todos”. Ahora, el cuerpo técnico deberá decidir si le otorga minutos desde el arranque o como un revulsivo clave desde la banca.