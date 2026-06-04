El volante suizo-chileno es una de las grandes sorpresas en la Roja y ya da que hablar en Europa. Destacaron la manera en la que se integró a los trabajos.

Chile entrena en Europa para lo que serán los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo, donde podría tener un estreno. Nils Reichmuth trabaja con todo para ser considerado en la Roja y en sus primeros días ya da que hablar con su rendimiento.

El mediocampista suizo-chileno, bautizado como el nuevo Ben Brereton, fue la gran sorpresas de Nicolás Córdova en la nómina del Equipo de Todos. Siendo uno de los primeros en sumarse a las prácticas ha ido agarrando protagonismo y aportando con algo que, según dijeron, no había en el camarín.

Luego de la práctica de este jueves en suelo portugués, se conocieron detalles de cómo se ha ido integrando el jugador al plantel. Ahí destaparon que su rendimiento ha sacado aplausos e incluso le abre un espacio importante en la Roja.

Nils Reichmuth suma aplausos en su primera gira con Chile

Chile ha encontrado una solución importante con la irrupción de Nils Reichmuth. Si bien todavía no suma minutos oficiales, el mediocampista de 24 años ha destacado en sus primeros entrenamientos con la Roja, donde calzó perfecto.

Nils Reichmuth ya da que hablar en Chile. Foto: Comunicaciones FFCh.

Así por lo menos lo dio a entender el periodista David Oyarzún en Los Tenores de Radio ADN este jueves. “Es interesante, rápido, veloz“, comenzó señalando el reportero desde Europa.

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Lo más importante vino después, cuando aseguró que Nils Reichmuth “no sé si va desde el arranque, pero es un jugador que le da una característica que no tenía esta selección“.

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En esa misma línea, David Oyarzún enfatizó en que su rendimiento ilusiona. “Se pega mucho a la línea, muy rápido, con control de balón eficiente porque la para de primera y juega de una. Me ha llamado la atención”.

Habrá que esperar para ver si es que Nicolás Córdova decide darle minutos desde el arranque o desde la banca. La lesión de Ignacio Saavedra abre un nuevo cupo en el mediocampo, el que el suizo-chileno no quiere desaprovechar.

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Nils Reichmuth sigue dando que hablar en sus primeros días con la selección chilena. El mediocampista ruega para hacer su estreno oficial con la Roja y así iniciar una aventura para conectar con sus raíces.

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Los números de Nils Reichmuth esta temporada

Nils Reichmuth recibió el llamado a la selección chilena después de haber disputado un total de 33 partidos oficiales con el Thun. En ellos aportó con 4 goles y 3 asistencias en los 1.470 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

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En resumen, Reichmuth y Chile