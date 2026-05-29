El técnico nacional explicó que el chileno-suizo integra una lista de 100 futbolistas extranjeros que siguen para que sean parte del proceso

Dentro de las novedades que tiene la nómina de Nicolás Córdova en la Selección Chilena para los amistosos que jugará en Europa ante Portugal y Congo es la presencia, por primera vez, del volante chileno-suizo Nils Reichmuth.

Ante las dudas que existen en el medio sobre lo que pueda aportar el nacido en Zug hace 24 años en el actual proceso, el técnico nacional reveló cómo fue el plan secreto que los llevó a tener al futbolista entrenando en el complejo “Juan Pinto Durán”.

ver también Nils Reichmuth desclasifica el plan de Córdova para convencerlo de jugar en la selección chilena: “Estuvo en Suiza, me alegró”

Córdova destapa el plan secreto para citar a Reichmuth

Lo primero que indicó el estratega sobre su presencia en esta convocatoria fue que “es parte de un proceso que ya llevamos desde hace un rato, que es buscar jugadores que tengan la posibilidad de tener el pasaporte chileno en otras ligas”.

“Hay un seguimiento a más de 100 jugadores, obviamente no todos son convocables y, en algunos casos, por la edad, es bien complejo traerlos”, añade Córdova quien luego ratifica lo dicho por Reichmuth que lo fue a buscar hasta Suiza para llevarlo a la Selección.

“En ese orden, el año pasado planificamos un viaje con Sebastián (Miranda), nos fuimos 10 días a Europa y tuvimos la posibilidad de ir a ver a Nils y a su hermano en Suiza”, agrega el técnico de La Roja sobre el futbolista que puede jugar de interior por ambos costados de la cancha.

“Estuvimos con ellos allá, vimos un par de partidos y conversamos con la familia. Es un trabajo que se planificó y depende de él, del rendimiento que muestre”, fue la exigencia que planteó Córdova a Reichmuth para que sume sus primeros minutos con Chile.

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Los números del chileno-suizo esta temporada

Con la camiseta del FC Thun, entre la Superliga y Copa de Suiza disputó un total de 1.470 minutos en la cancha durante 33 encuentros, donde registró cuatro goles y tres asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas.

En síntesis

Nicolás Córdova reveló el plan de seguimiento a más de 100 jugadores en el extranjero.

de seguimiento a más de 100 jugadores en el extranjero. El DT de la Selección viajó a Suiza para reunirse con el volante Nils Reichmuth de 24 años y con su familia.

para reunirse con el volante de 24 años y con su familia. El jugador del FC Thun deberá ganarse un lugar según el nivel que muestre.

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