No sólo refuerzos y bajas es lo que ha marcado al fútbol nacional en este inicio de la Liga de Primera 2026. Si bien el mercado de fichajes cerró hace unas semanas, en Universidad Católica celebran la estadía de una de sus promesas.

La UC viene haciendo una buena campaña en el torneo nacional. Pese a su última caída, ante O’Higgins de Rancagua, el cuadro dirigido por Daniel Garnero tiene todo para pelear en los primeros puestos.

De hecho, la UC cuenta con un plantel de buenos e importantes jugadores. A ellos vienen a sumarse los juveniles, que meten presión. Entre ellos, uno estuvo a medio paso de irse este año.

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Decisión propia

Se trata de Nicolás Girón, jugador colombiano de Universidad Católica, que era buscado por clubes europeos y el Corinthians brasileño y que finalmente se quedará en San Carlos.

Parecía una buena opción de negocios para Cruzados, pero todo indica que por petición del propio jugador de la Sub-20, habrían desistido de la opción de mandarlo a préstamo.

A esta opción personal se suma la idea de que algunos jugadores Sub-20 de Universidad Católica tendrán un rol importante a lo largo de la temporada. Se considera que, por planificación, futbolistas como Girón podrían ver acción en el primer equipo.

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En resumen…

Nicolás Girón rechazó ofertas de clubes europeos y del Corinthians para quedarse en la UC.

La Universidad Católica proyecta incluir jugadores Sub-20 en el primer equipo durante este año.

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