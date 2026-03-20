Universidad Católica atraviesa un momento de incertidumbre luego de compleja lesión que afecta a Tomás Asta-Buruaga, quien estará alejado de las canchas por algunos meses y pasará por el quirófano tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha durante un entrenamiento.

Ante este escenario, los Cruzados tienen la opción de sumar a un nuevo jugador a la plantilla y salir al mercado en búsqueda de un refuerzo de emergencia, donde tomó fuerzas el nombre de Mauricio Isla, ex UC que quedó libre tras no ser renovado en Colo Colo.

¿Regresará Mauricio Isla a Universidad Católica?

Según revela Cooperativa Deportes, el bicampeón con la Roja está en el radar de los Cruzados, pero no habría un consenso en la interna para asegurar su fichaje. El jugador suena como primera carta para regresar a la precordillera, luego de que se complicó la opción de Guillermo Soto.

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Pero a pesar de esto, acorde a lo que revela el medio, en la interna del club no estarían del todo conformes con esta llega. Esto debido a que aunque el cuerpo técnico tenga una mirada positiva sobre este regreso, con la dirigencia la situación no es igual.

El medio señala que “aún recuerdan ciertas actitudes del jugador que causaron molestia durante su fugaz paso entre 2022 y 2023; que incluyeron varios viajes express al extranjero y una discreta salida del equipo”.

Por otra parte, señalan que es posible que la UC mantenga su plantel de la forma en la que está sin sumar un nuevo jugador, mientras el plazo para tomar una decisión se acorta.

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En síntesis: