Fútbol chileno

“Sería hermoso ser segundo”: Cobreloa se ilusiona con el subcampeonato de la Primera B

Los Loínos pueden dar la vuelta olímpica, pero decidieron ser realistas y activar el modo "Cebollitas" en Calama.

Por César Vásquez

© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTCobreloa se suma a la lucha por el título.

La disputa del título dio un inesperado giro en la Primera B, lo que le abre una importante opción a Cobreloa. Los Loínos lo saben y no quieren dejar pasar el camión minero que lleva a Primera División.

Los de Calama habían asegurado su pasaje a la Liguilla de Ascenso en la pasada jornada, luego de vencer por 2-0 a Santiago Wanderers. Sin embargo, en la categoría de plata todo puede pasar y así lo volvió a demostrar con un castigo a Santiago Morning.

La ambición de Cobreloa

Los Microbuseros recibieron una sanción de 6 puntos debido a la presencia irregular de Esteban Paredes en la banca del equipo. Por esta razón, Cobreloa sumó 3 unidades más que los dejaron en el 3° puesto con 50 puntos, a 2 unidades de los líderes Universidad de Concepción y Copiapó, quienes se enfrentan en la fecha final.

¿Pueden ser campeones los Loínos? Pues sí. Si el Campanil y el León de Atacama igualan y los Loínos vencen por 6 goles a Curicó, forzarán una definición por el título con Copiapó por mejor diferencia de gol, dejando de lado a Universidad de Concepción.

Cobreloa todavía puede dar la vuelta olímpica, aunque no depende de sí mismo y necesita una combinación un poco compleja. Por esta razón, Gustavo Gotti, prefiere concentrarse en algo más concreto que es derrotar a los Torteros para quedarse con el subcampeonato y quedar mejor parados para la Liguilla de Ascenso.

“Mientras más arriba se quede, mejor. Sería hermoso terminar en el segundo lugar porque anímicamente significaría algo bueno para nosotros y además terminas todos los partidos de local y te saltas una llave, vas derecho a semifinal”, indicó el delantero de los Loínos en Zona de Gigantes de Radio El Loa.

Cobreloa derrotó por 2-0 a Wanderers en la últuma fecha. Imagen: Photosport

Y mucha razón tiene Gustavo Gotti. Si aseguran el segundo lugar, no disputan la ronda de cuartos de final y siempre definirían en el Estadio Zorros del Desierto, en la altura y ante su gente. Bien dijeron los Cebollitas que bancarse ser segundo también es ser campeón.

