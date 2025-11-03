Cobreloa cumplió su tarea, y de la mano de César Bravo remató de la mejor forma la segunda rueda de la Primera B. Con el triunfo por 2-0 ante Curicó Unido, sumaron tres puntos de oro y terminaron terceros en la tabla general.

Sin embargo, si se confirma el fallo en el Tribunal -por lo expuesto desde Santiago Morning- la ubicación podría cambiar. Es que el cuadro loíno podría dar el salto hasta la segunda ubicación y con ello sumar una importante ventaja deportiva a la hora de los “mata-mata” que se avecinan.

“Estamos expectantes a lo que diga el Tribunal. Es una llave que puedes saltar y pasar directo a la semifinal. Por eso estamos atentos. Ser tercero te da ventaja, pero segundo terminas siempre de local. Hasta en una posible final”, adelantó Gustavo Gotti en conversación con Redgol.

La ilusión de Cobreloa con el ascenso

El elenco minero remató de la mejor forma la segunda rueda de la Primera B. En las últimas seis fechas sumó cinco triunfos, y si se cuenta el partido contra el Morning, sería canasta completa. Por lo mismo la ilusión vuelve a renacer entre los hinchas que quieren volver a la Liga de Primera.

“Está toda la ciudad ilusionada. Cobreloa es una ciudad que merece estar en primera. Se ve un equipo que cambió y los que entran lo hacen de buena manera, incluso mejor. Estamos todos metidos por el mismo objetivo”, recalcó Gotti de cara a la próxima etapa que se avecina.

Sin embargo, el goleador y referente de Cobreloa recalcó que hay que tomarse el tema con calma y evitar los errores que se han registrado en temporadas pasadas y que evitaron justamente el ascenso.

“Hay una mezcla de sensaciones: hay ansiedad y muchas ganas de lograr el objetivo. Hay que manejarlo de buena manera. Tenemos que ser inteligentes y dejarlo todo en la cancha”, sentenció.