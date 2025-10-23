La próxima temporada de la NBA no solo traerá a las superestrellas del basquetbol de vuelta a las canchas, sino que también tendrá el esperado regreso de legendarios exjugadores que estarán presentes desde una nueva perspectiva.

Icónicos nombres que marcaron la liga como Blake Griffin, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Udonis Haslem, John Wall, Rudy Gay, Candace Parker, Dwyane Wade, Swin Cash y Brent Barry, serán parte de esta nueva era de transmisión de la mano de Prime Video en donde serán analistas deportivos, entregando su conocimiento y experiencia en la cobertura de los partidos.

El regreso a la NBA de queridas leyendas

En ese contexto, John Wall, exjugador que estuvo 10 temporadas en los Washington Wizards, para luego pasar por los Houston Rockets y terminar su carrera en Los Angeles Clippers el 2023, comentó sobre este nuevo paso en su carrera y la llegada de la NBA al streaming.

“Creo que es genial. Creo que ahora todo el mundo puede ver el partido. Entras en Amazon Prime, descargas la aplicación y puedes ver baloncesto. Puedes ver lo que está pasando, puedes conectar con diferentes aspectos que tenías antes. Pienso que eso está ayudando a que nuestro baloncesto crezca muchísimo y creo que seguirá evolucionando cada vez mejor con el tiempo”.

Asimismo, sobre su nuevo rol como analista deportivo señala: “Es genial. No es algo que se me ocurriera de inmediato. Fue como si surgiera de la nada. Tenemos la oportunidad de hacer análisis y retransmisiones deportivas. Y tengo un gran coeficiente intelectual de baloncesto.

“A mucha gente le encantaría escuchar mis conocimientos y lo que tengo que decir sobre el baloncesto. Así que lo aproveché al máximo. Definitivamente, lo estoy tratando como si fuera mi año de novato al llegar a la NBA”, explicó el exbase de la NBA.

Por su parte, una de las grandes leyendas de la NBA, Dirk Nowitzki, que disputó 21 temporadas con los Dallas Mavericks, comentó: “He estado fuera un tiempo, he estado viajando, he estado disfrutando de mi familia y creo que esta fue una oportunidad que me entusiasmó, como dije, para hacer crecer el juego y mostrarlo por todo el mundo”.

“Así que no estoy seguro de cuál será el mayor desafío. Creo que estaré nervioso. Creo que si haces algo nuevo, no quieres decir algo incorrecto o malo ni ser demasiado polémico. Así que me preocupa un poco eso, pero al final, pienso que quiero ser yo mismo. Quiero divertirme.

“Creo que ya tenemos buena química con algunos de los chicos. Conozco a Stephen Nash desde hace 30 años, conozco a Blake, conozco a Udonis desde hace mucho tiempo. Así que pienso que nos vamos a divertir y vamos a tener buena química y el resto, creo, irá a partir de ahí y crecerá a partir de ahí”.

Por su parte, Blake Griffin, quien colgó los botines el 2024 tras una larga carrera en donde militó en equipos como Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets y Boston Celtics.

“Estoy muy emocionado por este inicio de una nueva era del baloncesto y por cómo la gente lo ve. Con el streaming y toda la tecnología, van a ver una demostración increíble, especialmente para quienes aman el deporte, el baloncesto. Poder ver el partido desde diferentes perspectivas es genial.

Para nosotros, se trata de entretener y educar a la vez.

“Y estoy emocionado. Me encanta escuchar a Dirk, Steve y a todos hablar. Así que sé que los fans también lo disfrutarán”, explicó.

