Colo Colo vivirá una verdadera final en la jornada del sábado por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, cuando a contar de las 15.00 horas visite a la Unión Española, en un duelo en el estadio Santa Laura.

Los albos necesitan obligatoriamente un triunfo para seguir soñando para alcanzar un cupo internacional, en un año del centenario que ha sido para el olvido para los colocolinos.

En ese sentido, hay cambios en la alineación titular del técnico Fernando Ortiz, quien saben que, hasta antes de jugar la fecha, están a cinco puntos del último clasificado a la Copa Sudamericana que es Audax Italiano.

Por lo mismo, ya se sabe que Arturo Vidal no podrá estar en este encuentro, donde será Tomás Alarcón quien lo reemplace, además que se supo del ingreso de Marcos Bolados.

Tomás Alarcón tendrá su gran oportunidad en Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Fernando Ortiz movió la formación de Colo Colo

Fue el medio Dale Albo quienes entregan los últimos detalles del entrenamiento de Colo Colo en el estadio Monumental, donde el técnico Ortiz movió sus fichas para la formación estelar.

“En la oncena no se encuentra Arturo Vidal, quien durante la jornada de ayer mencionó que no llegará en condiciones para este compromiso, por lo que su puesto será ocupado por Tomás Alarcón, quien estará en el mediocampo junto a Vicente Pizarro y Claudio Aquino“, explican.

“Por otro lado, y con respecto al encuentro ante Ñublense sólo habría una modificación, donde sale del equipo Víctor Felipe Méndez y entra Marcos Bolados“, precisan.

Con esto, la más probable formación de Colo Colo es con Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en mitad de cancha; Lucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados en ataque.

