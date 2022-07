Los Cóndores vivieron este sábado 16 de julio una histórica jornada en Denver, Colorado, ya que tuvieron que visitar a Estados Unidos por el partido de vuelta de la Clasificatoria al Mundial de Rugby que se realizará en Francia el 2023, y aunque tenían una dura misión en frente lograron salir victoriosos.

El equipo chileno, dirigido por el head coach uruguayo Pablo Lemoine, cayó 22-21 en la ida en el Estadio Santa Laura y con 29 minutos jugados de la revancha ya caían 19-0, sin embargo, nunca dejaron de creer y lucharon con todo hasta el minuto final. Así, lograron dar vuelta el marcador y ganar 31-29 y sacar un ticket directo a la cita planetaria.

Tras el pitazo final, el combinado nacional y el buen puñado de hinchas que llegaron a alentaron desataron toda su locura por el histórico logro conseguido, y el popular "C-H-I" se escuchó fuerte desde Norteamérica, lo que también le produjo una profunda emoción al entrenador charrúa.

Lemoine habló con la transmisión oficial una vez terminado el encuentro y destacó que “hoy sí que puedo hablar. Agradecer a los chicos esto, que tomaron un imposible y lo hicieron posible. Agradecer a mi familia, que es mágica", y se quebró.

Tras eso, el exrugbista uruguayo agradeció "a mi staff, que estuvieron ahí cuando no estaba nadie y que son de primera y ahora a disfrutar. Nos vamos a Francia, estos pendejos se lo merecen y bueno, a mí no me queda más que agradecer”.

El capitán de Chile, Martín Sigren, también se mostró muy emocionado con la histórica clasificación de Los Cóndores al Mundial 2023, y reconoció que “estoy sin palabras. Esto parte como un sueño, todavía no sé si estoy soñando o despierto. Grande Chile, lo hicimos”, y la emoción fue tanta que tuvo que salir de cámara.

Ahí lo reemplazó Santiago Videla, quien apuntó que haber conseguido la hazaña fue “increíble, sabíamos que ellos iban a intentar cerrarlo temprano pero nos mantuvimos peleando, fue un partido increíble. Ayer lo hablábamos, y decíamos que si ganábamos iba a ser sufrido hasta el último minuto, y así fue".

"Nos dieron vuelta un penal, sacamos el Line y ganamos. Creo que venimos trabajando hace tres años, un grupo que ha sufrido lesiones, altos y bajos, derrotas, pero todo para este momento. Muy felices por el grupo, y se viene lo mejor el Mundial”, concluyó.