Los Cóndores están cada vez más cerca de saltar a la cancha en el Mundial de Rugby de Francia 2023 y, por ende, hacer historia. Chile hará su estreno absoluto en la cita planetaria, y Fernando Paulsen analiza a los rivales.

El destacado periodista, ex seleccionado nacional de rugby y suegro de uno de los actuales jugadores de la Roja habla en exclusiva con RedGol antes del inicio de la competencia, y anticipa que se vienen contrincantes “heavy”.

“Se vienen partidos bien interesantes”

De entrada, Paulsen apunta que “nos tocan equipos bien heavy. Nos toca Japón, que con todo lo que uno pueda parecer, son chicos y corren como peo. Están en el otro lado del mundo, pero han ido a todos los Mundiales”.

También destaca que Los Cóndores enfrentará a Argentina, un equipo famoso por ser muy poderoso, además de Inglaterra, “que es donde se inició este deporte“.

Así, ilustra detallando que la disciplina nació en tierras británicas “cuando el señor Webb Ellis estaba picado porque no le pasaban la pelota en su partido de fútbol, agarró la pelota y empieza a correr para llevársela”.

“Él dice, la pelota es mía así que ya, si no me dan pase me voy. Se va y lo tratan de pillar y pillar, el tipo elude como a tres o cuatro hasta que al final lo pillan, de ahí nace el rugby“, expone.

Tras eso, resalta que “jugamos con Samoa también. Yo jugué con los samoanos, no son muy buenos para el rugby pero son los jugadores más duros que me ha tocado en la vida”.

“Los polinésicos son de una dureza, hay unos más altos y rápidos, lo que quieras, pero son generalmente de un metro setenta y cinco, un metro ochenta máximo, pero te pesan ciento veinte kilos y te corren en trece segundos los cien metros planos. Son duros como palo“, destaca para cerrar.

“Yo creo que se puede ganar un partido, por lo menos, se podría ganar”, concluyó.

“Hay una expectativa pro-realista”

Después, Fernando Paulsen apunta que “hay toda una expectativa pro-realista en Chile sobre el primer Mundial. Lo importante es que cuando tú das un primer paso en una dirección nueva eso es absolutamente trascendental e histórico”.

“Independientemente de cómo le vaya la selección chilena, rompió esa suerte de brutalidad, de fatalidad eterna, de no poder clasificar”, recalca.

Así, aplaude que Chile “Ya clasificó y, por lo tanto, se puede hacer, y se puede ir de nuevo y mejorar. Aún así, yo creo que puede haber un par de partidos bien interesantes, con Japón yo creo que va a ser interesante”.

“Mira, Chile es primera vez en la vida que va a un Mundial de Rugby. Han habido 10 Mundiales, y Estados Unidos, que fue el equipo que Chile eliminó, fue a 8 Mundiales antes”, apunta.

“A uno no clasificó, que fue el de Sudáfrica, y a este lo eliminó Chile, y Chile va por primera vez, por lo tanto, las expectativas están súper, diría, controladas, no hay ningún tipo de, si tú quieres, soberbia o algo al respecto”, concluyó.

¿Cuándo debutan Los Cóndores en el Mundial?

Este domingo 10 de septiembre, desde las 8:00 horas de Chile, la selección chilena de rugby debuta en el Mundial de Francia 2023. Choca con Japón en el Estadio Municipal de Toulouse.

¿Qué grupo tiene Chile en el Mundial de Rugby?

Para el Mundial de Rugby 2023 en Francia, Los Cóndores integran el Grupo D, junto a Argentina, Inglaterra, Japón y Samoa.