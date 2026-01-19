El mercado de pases del fútbol chileno se mueve en todas las divisiones y esta vez, fue Marco Medel quien hizo noticia. El volante confirmó que seguirá jugando en Santiago City.

El Sancity milita en la Segunda División Profesional y tiene el deseo de poder luchar por el ascenso. Luego de un 2025 bastante complicado, donde estuvieron más cerca del fondo de la tabla que de luchar por el título, quieren mostrar otra imagen en el 2026.

Medel sigue en Santiago City

Marco Medel es uno de los jugadores que supo ser promesa del fútbol chileno. Desde muy joven destacó en Audax Italiano, siendo seleccionado juvenil e incluso ganando el Torneo Esperanzas de Toulon. Por esta razón, en 2011 dio el gran salto a Colo Colo.

En los Albos había gran expectativa por el arribo de Medel, pero no logró cumplir con ellas. En una temporada difícil para el club, terminó saliendo tras solo un año. De ahí regresó a Audax. Tras brillar en Wanderers y debutar en La Roja adulta con Jorge Sampaoli, arribó otra vez a un grande. Esta vez fue a Universidad Católica en 2015.

En los Cruzados tampoco logró la consolidación, pero pudo levantar un título nacional en 2016 bajo el mandato de Mario Salas. Después de eso, comenzó a deambular por clubes como O’Higgins, Santiago Wanderers, Magallanes y Copiapó.

En 2025 Marco Medel le dio un giro a su carrera y aceptó el desafío de jugar en Santiago City. Si bien la campaña no fue buena, el zurdo logró demostrar su talento y ser uno de los jugadores destacados del club. Por esta razón, tomó una importante decisión.

Santiago City decidió informar de la renovación de Medel, por lo que el zurdo de 36 años seguirá ligado al equipo de Las Condes. De esta manera, el volante seguirá liderando el proyecto que busca el ascenso de los Ciudadanos.