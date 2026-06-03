Javier Correa manifiesta que la exposición que significa estar en Colo Colo lo ha sentido incluso en una emergencia familiar.

Javier Correa llegó hace dos años a Colo Colo y manifiesta que la grandeza del club lo ha sorprendido, lo que ha podido ir descubriendo día a día en Chile.

En el programa Tipster señaló que “hay que lograr cosas importantes con el club” y que “hay mucha exposición, mucha presión, donde vas te hacen sentir que hay que ganar, ser protagonista, hacer goles”.

También entiende que el piden “cariño a la camiseta, eso se transmite de adentro hacia afuera. Eso es lo que más te recalca la gente, para que no se te olvide”.

Correa es figura en Colo Colo este torneo

Correa explica que siempre hay un colocolino

Luego contó situaciones que reflejan lo enorme que es Colo Colo. “Me ha tocado que fui al hospital para atender a mi hijo de urgencia y me dicen ‘para un poco, una foto’. Y aunque sea la situación del momento, foto igual”.

Algo parecido le sucedió hace pocas semanas, cuando su señora dio a luz a su tercer heredero. “Cuando nació mi hijo me golpearon la puerta de la habitación, otra foto. Es parte del club en que estás, parte del show”.

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De hecho, aunque suene molestoso, entiende que es algo que debe disfrutar ahora. “No es sufrir, está lindo, porque se termina el cuento de hadas y chao, se acabó”.

Eso sí, valora que el hincha chileno es más educado. “El argentino es más pesado, te increpa más, pasa todos los límites. Es capaz de decirte algo, tirarte algo aunque estés con la familia. Acá es más respetuoso”, manifiesta.

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“Me ha pasado con hinchas de otros clubes, que piden fotos o saludos para amigos o familiares. Todos tenemos amigos de la contra. Allá te insultan y te hacen sentir que eres visitante. Se vive distinto. En el ritmo de la calle”, declaró.

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Finalmente dice que entiende las comparaciones. “Hay expectativas de la gente, yo voy camino a lo mío, no para suplantarlo a Esteban (Paredes). Lo que haga y consiga con el club, no achicará lo que hizo. Pero la comparación está, con Zampedri, con Lucero. Es parte del fútbol. No es incómodo. Sí lo sería si te tiraran bombas, lidiar con ese peso”, cerró.