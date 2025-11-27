Es tendencia:
Figura de Primera B confirma que deja su equipo tras dos años: “Cierro una etapa”

A través de sus redes sociales, el jugador confirmó que no seguirá en el club para la temporada 2026.

Por Andrea Petersen

El jugador que confirma que se cambia de equipo.
© ANDY MANZANARES/PHOTOSPORTEl jugador que confirma que se cambia de equipo.

Primera B se encuentra disputando su liguilla para definir al club que seguirá a Universidad de Concepción en el ascenso a Primera División. Por lo mismo, el resto de los clubes comenzó a planificar su planilla para la próxima temporada y Rangers de Talca ya tendrá una baja de cara al 2026.

El portero uruguayo Gastón Rodríguez compartió a través de sus redes sociales que no continuará en el equipo. “Hoy cierro una etapa de dos años que significó mucho para mí. Gracias a mis compañeros, a los cuerpos técnicos y a los funcionarios por acompañar cada paso”.

“Y a la hinchada, gracias por el cariño y el apoyo en cada partido. Me llevo este club en el corazón”, cerró en su publicación.

Figura de Rangers levanta incertidumbre por su continuidad

Por otra parte, Sebastián Leyton también anunció a través de sus redes que se despide del equipo. “Se cierra otro año futbolístico. Me voy con un sentimiento de frustración por no haber logrado el objetivo, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo en cada entrenamiento y en cada partido”.

Sebastián Leyton habló de su continuidad en Rangers de Talca/Photosport

Sebastián Leyton habló de su continuidad en Rangers de Talca/Photosport

No sé qué traerá el futuro, no sé si aquí o en otro club, pero sí sé que estoy profundamente agradecido: primero a Dios, por nunca soltarme”.

En la misma línea agradeció a Rangers. “Por abrirme las puertas y confiar en mí, a la gente que nos acompañó durante todo el año, a los dirigentes, compañeros y cuerpos técnicos, y en especial, a mi esposa y mi familia, que siempre están bancándome en las buenas y en las malas. Los amo con el alma.
Gracias totales a todos, Bendiciones nos encontraremos en el estadio”.

