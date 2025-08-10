Universidad de Chile consiguió un sólido triunfo ante Unión Española. Miguel Ramírez asumió la superioridad azul y le dedicó elogios a tres jugadores del Bulla.

Pese a que los Hispanos comenzaron ganando gracias a un lanzamiento penal de Pablo Aránguiz, los dirigidos por Gustavo Álvarez dieron vuelta el marcador con anotaciones de Javier Altamirano, Lucas Di Yorio, Lucas Assadi y Rodrigo Contreras.

Los elogios de Miguel Ramírez

Unión Española pasa por un presente muy delicado y si bien venían de derrotar a Deportes La Serena, en el Estadio Nacional no pudieron ante la U. Miguel Ramírez, su entrenador, solo tuvo halagos para tres jugadores del Romántico Viajero.

“Hay jugadores desequilibrantes en la U que te marcan una diferencia y que te van marcando el trámite del partido con simpleza, con desequilibrio y con esa jerarquía que tiene (Charles) Aránguiz, (Marcelo) Díaz y (Lucas) Assadi, que te manejan el juego, en el momento que estábamos plenos, vinieron los goles seguidos y después fue muy difícil”, indicó Cheíto.

Hasta la segunda parte, U. de Chile y Unión Española igualaban 1-1. Incluso, Ignacio Jeraldino pudo inclinar la balanza para los Hispanos, pero no pudo definir de buena manera. Ramírez señaló que estos detalles son los que terminan marcando al ganador.

“La jerarquía marcó la diferencia, yo creo que esa fue la definición de lo que nos pasó hoy día, porque cuando podíamos haber concretado nosotros, no tuvimos la fuerza, cuando la U se generó con individualidades que te marcan diferencias, espacios, pases y tienen esa calidad para definir, la aprovecharon“, cerró Ramírez.

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana. El duelo de ida de los octavos de final será en el Estadio Nacional este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas.