Le “dio una mano” para que clasificara la U de Chile en Sudamericana y ahora se niega a enfrentar a La Roja

Muchos querían estar en el lugar en el que se puso el Romántico Viajero a nivel de Copa Sudamericana. Hubo un rival que lo permitió.

Por Jose Arias

Este jugador permitió que la U pasara a semifinales de la Copa Sudamericana.
© Getty ImagesEste jugador permitió que la U pasara a semifinales de la Copa Sudamericana.

Cuando aún estaba todo abierto y recién se jugaban los primeros minutos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima le marcó un gol a la Universidad de Chile. Pero, una revisión del VAR ahogó el grito eufórico de la hinchada íntima.

Fernando Gaibor había vencido con un bombazo a Gabriel Castellón, en el primer tiempo de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en Lima. Minutos antes, un tiro libre de Maxi Guerrero había dado en la mano de un defensa peruano y el VAR había mirado hacia un lado. Después, el favorecido fue el cuadro azul.

Es que, en la jugada previa al gol de Alianza Lima, Kevin Quevedo había acomodado una pelota con la mano, por lo que el árbitro brasileño, Ramón Abatti, decidió anularlo.

Ahora se baja del partido con La Roja

Pese a que esa mano terminó siendo la culpable, a la postre, de la eliminación de Alianza Lima, lo cierto es que Quevedo es tremendo jugador. Es por ello que estaba nominado para el duelo amistoso de la Selección Peruana, ante La Roja.

Sin embargo, “por motivos personales” Quevedo decidió bajarse de la convocatoria. Esto desató una ola de especulaciones a nivel peruano, debido a que el jugador decidió de todas formas viajar con Alianza Lima a Huánuco, para jugar por el torneo nacional.

Lo cierto es que el jugador peruano le dio una mano, literalmente, a la Universidad de Chile y, ahora, le suelta la mano a la Selección Peruana. Algunos indican que la razón escondida es darle una mano a Gorosito, que no ha rendido como se espera en el torneo local.

Kevin Quevedo le anotó a Sao Paulo en la Libertadores | Getty Images

¿Cuándo juega Chile ante Perú?

El amistoso entre la Selección Chilena y Perú se jugará el 10 de octubre, a las 20.00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

