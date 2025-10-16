Universidad de Chile regresó a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul en la jornada del miércoles, donde ahora lo único que tendrán en la cabeza será la llave ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Luego del triunfo ante Palestino por 2-1 por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, los azules también celebraron el regreso a la competencia, luego de una semana de vacaciones.

Esos días libres fueron fundamentales para poder recuperar a una de sus grandes figuras del plantel, quien ha sufrido dos graves desgarros en la segunda parte de la temporada, por lo que Gustavo Álvarez pidió especial atención en su caso.

Se trata de Matías Sepúlveda quien, con une exhaustivo trabajo del área médica de la U, que aplicó ciencia y kinesiología, lograron sacar adelante la lesión y será una clave para la llave internacional.

Matías Sepúlveda regresó a los entrenamientos en la U tras dos fuertes desgarros. Foto: U de Chile.

¿Cómo la U recuperó a Sepúlveda?

Matías Sepúlveda volvió a los entrenamientos con sus compañeros de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul, donde ahora se prepara en nivelar su rendimiento para ser titular ante Lanús el 23 de octubre en el Estadio Nacional.

Según detalló el sitio Emisora Bullanguera, el jugador “entrenó de menos a más, realizando trabajos de manera intercalada y completando de forma exitosa el entrenamiento”.

Esto, luego de un intenso trabajo en la semana de vacaciones, que ayudó a superar de manera científica una lesión que, en un comienzo, lo tenía afuera hasta el mes de noviembre.

Hay que tener en cuenta que el Tucu Sepúlveda “sufrió un desgarro que le provocó un importante edema, que lo mantuvo fuera desde la definición ante Alianza Lima”.

Lucas Assadi también retorno a los entrenamientos con sus compañeros. Foto: U de Chile.

¿Cómo trabaja Gustavo Álvarez con el cuerpo médico de la U?

Gustavo Álvarez sabe que las lesiones han marcado a Universidad de Chile en la segunda parte de la temporada, por lo que, antes de una exigente seguidilla de partidos ha pediod hacer un análisis con el cuerpo médico para revisar los casos, teniendo en cuenta los antecedentes.

“En las últimas seis semanas tuvimos seis desgarros, tenemos que revisar con el cuerpo médico qué podemos hacer para que eso no suceda. Poblete se lesiona con Audax, Marcelo Díaz se lesiona en Alianza a tres días de jugar con Colo Colo, Castellón y Sepúlveda se lesionan con Independiente, Nico Ramírez es la excepción, se lesiona con Colo Colo y jugo 10 días antes con Independiente. Entonces, el denominador común fueron lesiones tempranas y a tres días de jugar partidos importantes. Mi labor es mirar el antes, no el después”, destacó en la conferencia previo a Palestino.

