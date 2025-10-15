Fue un encuentro que partió de la mejor manera para la Universidad de Chile y terminó siendo algo sufrido. Ante Palestino, el Romántico Viajero pudo contar con una ventaja exigua, pero un penal y una roja cambiaron en 180 grados la situación.

Además del apretado resultado, la U no podrá contar con Charles Aránguiz para el Clásico Universitario, que se jugará justo el fin de semana que sigue al enfrentamiento de ida con Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Será un partido trascendental y los dirigidos por Gustavo Álvarez buscarán estar con lo mejor, pese a la baja del Príncipe. En el entrenamiento de este miércoles, una buena noticia saltó a los ojos de los azules.

Regresa el crack y la esperanza

Universidad de Chile sufrió una baja para el duelo ante Palestino. El elenco azul no pudo contar con Lucas Assadi, quien había sido llamado a la Selección Chilena, pero que tampoco pudo estar por un cuadro viral.

Pero, las noticias vuelven a ser buenas para la Universidad de Chile. El Romántico Viajero tiene de vuelta a Lucas Assadi, al menos en las prácticas, ya que este miércoles entrenó con sus compañeros.

Se trata del primer entrenamiento tras la jornada libre otorgada tras el triunfo ante los árabes, el pasado lunes. La U ahora se avoca a Lanús, próximo rival en el calendario. Y luego, a la Católica.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

