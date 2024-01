El amistoso de Universidad de Chile y Unión Española marcará el estreno de los Azules en el 2024. La expectativa por ver el primer duelo con Gustavo Álvarez y a los refuerzos en acción es alta, por lo cual la noticia de que no habría transmisión golpeó fuerte a los seguidores de ambos equipos.

Pese a que la primera información señalaba que este encuentro no sería llevado a la pantalla, finalmente esto cambió y ahora los fanáticos desde todos los rincones del país podrán seguir el encuentro en vivo. El Estadio Santa Laura será el escenario para un encuentro que siempre entrega grandes momentos, sobre todo considerando que ambos planteles mostrarán sus nuevas caras para la presente campaña.

Los Hispano también cuentan con nuevo cuerpo técnico, ya que Miguel Ponce será el encargado de dirigirlos en este 2024. El Chueco viene de ascender con Deportes Iquique, tras obtener la Liguilla de la B ante Santiago Wanderers. En el lado Azul de la fuerza, Gustavo Álvarez ganó el Campeonato Nacional 2023 con Huachipato, ahora deberá demostrar sus condiciones al mando de uno de los grandes del fútbol chileno.

¿Quién transmitirá el amistoso de U. de Chile vs Unión Española?

El encuentro entre Azules e Hispanos irá por el servicio de streaming Mega GO. Esta plataforma tiene un costo mensual de $2.990 y anual de $23.920. Además, cuenta con una prueba gratis de siete días.

¿Cuándo es el partido?

El duelo de Universidad de Chile y Unión Española se jugará este sábado 20 de enero a las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura de Independencia.

Llegó el anhelado goleador

Una de las grandes falencias que tuvo Universidad de Chile en el 2023 fue la falta de gol. Los Azules no han podido tener un delantero de confianza desde que partió Joaquín Larrivey en 2021. Pues bien, quien tendrá que tomar esa pesada mochila en este año será Luciano Pons, atacante argentino que fue confirmado como el nuevo jugador del Romántico Viajero. Llega desde Independiente de Medellín.

“Un paso gigante estar en la U, después de una trayectoria muy difícil, que me agarra en un momento muy bueno en mi carrera. Me hizo ser un jugador más duro, sacrificado y eso ayuda en el campo porque el equipo lo necesita”, explicó el jugador de 33 años, que registra pasos por San Martín de Tucumán y Banfield, entre otros. El delantero fue un pedido de Gustavo Álvarez, quien en el pasado ya había querido contar con él.

“Con Gustavo tuvimos la oportunidad de sentarnos a charlar cuando me quiso llevar a otro equipo en Argentina, no se puedo dar, pero es importante que el técnico me quiera para adaptarme a su juego”, recordó. Pons tendrá que luchar por la titularidad con Leandro Fernández, Nicolás Guerra y Cristian Palacios. Universidad de Chile suma seis refuerzos para el 2024 y todavía podría arribar un defensor y un volante.