Universidad de Chile consiguió un importante triunfo frente a Independiente en la Copa Sudamericana. Claro que el resultado no dejó del todo contento a Sergio Vargas.

El Romántico Viajero venció por 1-0 al Rojo en la ida de los octavos de final. Lucas Assadi anotó el único gol del encuentro, el cual hará que los Azules puedan viajar con ventaja al choque de vuelta. Todo se definirá en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda el próximo miércoles 20 de agosto.

La crítica de Sergio Vargas a Gustavo Álvarez

Si bien el triunfo es positivo para Universidad de Chile, un ídolo del club no quedó conformé. Sergio “Superman” Vargas cuestionó la decisión de Gustavo Álvarez de hacer ingresar en el inicio del segundo tiempo a Antonio Díaz por Felipe Salomoni.

“Se desaprovechó la banda izquierda, en el segundo no tiempo no atacamos casi nunca por ese lado, no es responsabilidad de Antonio Díaz, porque viene con una inactividad prolongada, que no estaba para jugar un partido de este nivel, de estas características, no está en las opciones del técnico, es el tercer lateral del equipo“, explicó Vargas a Radio ADN.

Si bien la salida de Salomoni se explica porque ya tenía amarilla, a Superman no le cierra esta situación. “No todo es así, no todo es absoluto, hay que ver también los beneficios sobre lo que te puede salir damnificado de esta situación, hay jugadores que saben jugar con amarilla, uno ha tenido compañeros y rivales que saben jugar partidos”, remarcó.

Sergio Vargas indicó que el mal cambio que hizo Gustavo Álvarez evitó que Universidad de Chile ampliara el marcador. En Independiente vio la roja Matías Abaldo y los Azules quedaron con uno más en los últimos minutos, pero no pudieron estirar la ventaja.

“Eso el técnico lo tiene que ir leyendo, la salida de Salomoni también cooperó para que la U no fuera tan profundo y no generará tantas situaciones de gol en el segundo tiempo, por la circunstancia de quedarse con un hombre más en los últimos 20 minutos, pudo haber hecho otro gol“, cerró Superman.