Luciano Pons luce la camiseta de Universidad de Chile como el nuevo delantero de los azules en el mercado de pases, donde el argentino es el llamado a ser el goleador para el Campeonato Nacional 2024.

Por lo mismo, infla el pecho desde que recibió el llamado de Gustavo Álvarez, cuando estaba en Independiente de Santa Fe de Colombia, porque no fue la primera vez que el entrenador se comunica para llevarlo.

En una historia marcada por el ascenso de Argentina que lo hicieron ser, según su definición, un jugador con otras características, la que son las que justo ahora quiere llevar a la U.

“Soy un jugador con carácter fuerte en el campo de juego, que va a dejar todo en cada pelota”, comentó en una entrevista con el club azul.

Aguerrido

Luciano Pons no se demoró mucho en responder a la propuesta de la U, porque a sus 33 años da el salto a un equipo grande de Chile, donde asegura que es su gran oportunidad por todo lo que ha vivido en su carrera.

“Un paso gigante estar en la U, después de una trayectoria muy difícil, que me agarra en un momento muy bueno en mi carrera. Me hizo ser un jugador más duro, sacrificado y eso ayuda en el campo porque el equipo lo necesita”, precisó.

En ese sentido, si bien es una presión extra, asegura que al ser uno de los elegidos por Álvarez, le da otro sabor a su paso por los azules.

“Con Gustavo tuvimos la oportunidad de sentarnos a charlar cuando me quiso llevar a otro equipo en Argentina, no se puedo dar, pero es importante que el técnico me quiera para adaptarme a su juego”, destacó.

Condiciones

Pons sabe que deberá lucha por el puesto, donde también está Nicolás Guerra, Cristián Palacios y Leandro Fernández, aunque este último está pensado como un extremo.

En ese sentido, pondrá en la práctica lo aprendido en sus experiencias en Argentina y Colombia, para crear su camino en la U.

“La intensidad que se maneja en Argentina y el fútbol de Colombia, es algo que me ha complementado con mi intensidad y el juego de los distintos cuerpos técnicos, es algo que no lo tenía, pero en este momento es algo que puede llegar a servir mucho”, detalló.

Revisa la entrevista:

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.