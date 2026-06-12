Uno de los jugadores que estuvo en los últimos amistosos estuvo en el inicio de la cita planetaria.

La selección chilena sumó un nuevo fracaso al no clasificar a la presente Copa del Mundo 2026. Pese a ello, uno de sus jugadores decidió estar en el estreno del torneo como un espectador más.

A esta altura La Roja se ha acostumbrado a mirar desde lejos cómo los mejores países del planeta se reúnen cada cuatro años. Después de su periodo más exitoso, clasificando a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y ganando la Copa América de 2015 y 2016, ahora solo quedan los buenos recuerdos.

Con la camiseta de México en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 arrancó en el Estadio Azteca, con México enfrentando a Sudáfrica, con los espectáculos musicales de Shakira y Maná, entre otros. La fiesta fue completa y entre las más de 80 mil personas, había un nacional presente.

Bien dicen que siempre hay un chileno presente, pero lo que pocos esperaban es que hubiera un seleccionado chileno. Sí, porque a Igor Lichnovsky no le importan mucho las burlas ni bromas y decidió asistir a la cita planetaria como un hincha más, aprovechando sus vacaciones tras los amistosos de La Roja ante Portugal y RD Congo.

ver también Mundialista lanza una cruda verdad sobre Pellegrini y la selección chilena: “Le aconsejo que no venga”

El central formado en Universidad de Chile, que hoy milita en el Fatih Karagümrük de Turquía, tiene una fuerte conexión con México. En ese país defendió las camisetas de Necaxa, Cruz Azul, Tigres y América. De hecho, ganó 10 títulos en tierra azteca.

“México me pongo de pie. Qué manera de arrancar esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Saben el cariño especial que siento por esta patria y hoy ha sido un día que quedará en mis recuerdos para siempre“, escribió Lichnovsky en Instagram.

La gran figura del triunfo de México sobre Sudáfrica fue Julián Quiñones, quien fue compañero de Igor Lichnovsky en América. Otro de los motivos que explican su presencia en el Estadio Azteca. El defensor de 32 años no quería ver la Copa del Mundo por TV.