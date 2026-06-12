El delantero del Barcelona elogió al atacante del Real Madrid, piensa que puede hacerlos ganar la Copa del Mundo, aunque les dejó un mensaje claro a sus compañeros.

Raphinha y Vinicius Junior han tenido más de algún choque en los clásicos entre Real Madrid ante Barcelona, pero son compañeros de ataque en la selección de Brasil que intentará ganar el Mundial 2026 bajo la tutela del experimentado italiano Carlo Ancelotti.

En ese contexto, el atacante del Barça sacó la voz para respaldar la convocatoria que elaboró Carletto para competir en el torneo. “Hay varios jugadores de mucha experiencia”, manifestó el jugador de 29 años, quien llegó a los culés desde el Leeds United por 58 millones de euros.

“Incluso Vini, que no tiene mucha edad. Pero tiene mucha experiencia y triunfos en el fútbol. Es una persona que puede resolver un partido del Mundial”, aseguró Raphinha para valorar la calidad del talentosísimo extremo surgido de las inferiores del Flamengo.

Raphinha y Vinicius Junior, dos cartas ofensivas del Scratch en el Mundial. (Pedro Vilela/Getty Images).

El crack de los Merengues tiene 25 años y desde julio de 2018 milita en la Casa Blanca. “Vini también puede ayudarnos a traer la sexta copa. Yo me incluyo en eso”, expuso Raphinha, quien también jugó en el Sporting Clube de Portugal y en el Stade Rennais de Francia.

“Tenemos jugadores con experiencia que pueden resolver una Copa del Mundo”, añadió Raphinha, quien fue dirigido por Marcelo Bielsa en la Premier League de Inglaterra, su estación previa a desembarcar en el Camp Nou, donde llegó en julio de 2022.

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Raphinha respalda a Vinicius Junior y da la clave para que Brasil triunfe en el Mundial 2026

Raphinha cree que Vinicius Junior evidentemente le da un plus a Brasil en el Mundial 2026. Pero también piensa que hay un aspecto fundamental que todos los jugadores deben tener presente. El ariete del Barcelona les puso ese desafío a sus compañeros.

Vini, Raphinha, Lucas Paquetá y Neymar festejan en Qatar 2022. (Francois Nel/Getty Images).

“La clave es entender el momento que uno vive en la carrera y el peso que uno carga. Será muy importante para conseguir los objetivos”, sentenció el ariete del cuadro blaugrana. Eso sí, Neymar no podrá ser parte del duelo de estreno en la Canarinha por una lesión que lo tiene complicado.

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¿Cuándo debuta Brasil en el Mundial 2026?

Brasil se medirá a Marruecos en la primera fecha del Grupo C: el partido está pactado para el sábado 13 de junio a contar de las 18 horas en el Meadowlands Stadiu. El árbitro será el esloveno Slavko Vinčić.

Así va la tabla del Grupo C en el Mundial 2026

Brasil debutará ante Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026, que también comparte con Haití y Escocia.