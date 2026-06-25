Aníbal Mosa se refirió al posible regreso de Manley Clerveaux tras ser cortado en Deportes Puerto Montt, club donde estaba a préstamo en la Primera B.

Una de las zonas que Fernando Ortiz más quiere reforzar en Colo Colo es la delantera. Los albos ya están buscando nombres en este mercado de fichajes, teniendo en carpeta un abanico de varias opciones.

Sin embargo, una de las alternativas no sería precisamente un refuerzo, sino que más bien un regreso anticipado. Hablamos de Manley Clerveaux, quien quedó libre tras ser cortado en Deportes Puerto Montt, club donde estaba a préstamo.

El atacante dejó de ser considerado por su entrenador, Emilio Mancilla, quien aseguró que lo cortó por motivos futbolísticos y que nunca vio en él un compromiso real por ganarse un puesto en su equipo.

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Colo Colo le baja el pulgar a Manley Clerveaux en este mercado

Al respecto uno que alzó la voz en el Cacique fue Aníbal Mosa, quien tras la reunión de directorio de ayer miércoles casi que dio por descartado una posible vuelta anticipada de Clerveaux al Popular.

“Lo de Manley Clerveaux es un préstamo hasta fin de año. Es un tema que está viendo Jaime Pizarro y Daniel Morón. Ellos no tienen una ventana, no está contemplado como para que el jugador pueda volver a mitad de año”, declaró el presidente de Blanco y Negro.

Manley Clerveaux fue ser cortado por su DT en Deportes Puerto Montt y ahora en Colo Colo le bajan los humos a un posible regreso. | Foto: Deportes Puerto Montt.

Cabe recordar que hace unos días habló sobre este tema Pablo Soto, gerente deportivo del Deportes Puerto Montt, quien en charla con AS Chile aseguró que “quiero ser bien claro con esto: Manley no se ha ido. El técnico no lo quiere, pero nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con Colo Colo, con su representante y con él”.

“Declaró públicamente que quería ser goleador de la B y se encontró con que no era tan fácil jugar. Era pasar de una juvenil de Colo Colo a un plantel de Primera B… Se fue frustrando al no ir convocado y algunas veces entraba en los últimos minutos”, añadió.

Clerveaux en este temporada 2026 con Deportes Puerto Montt jugó un total de once compromisos, siendo diez por la Primera B y uno en la Copa Chile. Se matriculó con tres goles en 422 minutos de acción.

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En síntesis