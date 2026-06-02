Los rojinegros cerrarán sí o sí la primera rueda como colistas y necesitan gran cantidad de puntos para evitar el descenso a la Segunda División.

Rangers vive una delicada e impensada situación en la Primera B. A falta de un duelo para el fin de la primera rueda, son colistas absolutos con solo tres puntos y a seis de Deportes Santa Cruz. Por eso ya planifican el segundo semestre rumbo a la salvación.

Si ya pasó Erwin Durán, Jaime Vera y ahora asumió Ivo Basay en la banca, ahora un DT campeón del fútbol chileno se suma al club. Fabián Marzuca, monarca con Deportes Recoleta en Tercera B, fue presentado como nuevo Gerente Deportivo.

“No vengo a hacer la práctica acá, tengo mucho que aportar. Estoy confiado y capacitado, así que espero poder tener la oportunidad de demostralo”, aseguró en su presentación ante la prensa.

El plan de Rangers para la salvación

Rangers es un equipo de tradición en el fútbol chileno y vive su peor campaña en décadas, con serio peligro de bajar a Segunda División. Por eso el ex DT de Recoleta, Santiago Morning y Santa Cruz habló de su desafío como nuevo gerente deportivo.

Foto: Rangers

“Cuando me llaman por Rangers, que es para mí una gran institución respetada en el futbol chileno, estar en esta situación es un gran desafío. Es una gran decisión tomar ese fierro caliente”, aseguró.

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Por eso Marzuca no tiene miedos con miras al segundo semestre y ya con Iván Rozas como primer jugador confirmado en cuanto a fichajes, se pone metas. “Eso al final te mueve… Creo con optimismo que vamos a sacar esa situación en el momento más duro del club”, cerró.

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Los rojinegros se juegan una gran final por el descenso este sábado en su casa. Ahí recibirán a Deportes Santa Cruz, quien es penúltimo con seis puntos más en la Primera B. El partido está programado para las 20:30 horas.