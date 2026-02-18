Universidad de Chile sabe que se le vienen partidos muy difícil por delante, donde si bien este domingo reciben a Deportes Limache, comienzan a sentir una presión por el Superclásico ante Colo Colo.

Estoy, porque luego de jugar en la cuarta fecha con el cuadro tomatero, los azules se enfocarán en una nueva visita al estadio Monumental, donde quieren llegar con un triunfo.

Algo que en la U no quieren que los saque del foco del duelo de este fin de semana en Ñuñoa, pero que entienden que los hinchas y el medio ya está adelantando.

Por lo mismo, Franco Calderón aseguró el sentir del camarín en la interna del cuadro azul, con un llamado a la paciencia para ir con un triunfo a la visita del Cacique.

La U enfrenta el 1 de marzo a Colo Colo en el estadio Monumental. Foto: Javier Torres/Photosport

La U se enfoca en Limache y corre el Superclásico

Fue en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul donde Franco Calderón habló del presente de Universidad de Chile, teniendo en cuenta la cercanía con el Superclásico ante Colo Colo.

El defensor confirmó que es un duelo muy importante, pero con el actual momento que viven los azules en el torneo, sólo deben enfocarse en Deportes Limache.

“Sabemos que Limache arrancó muy bien, recién van tres fechas, pero nosotros tenemos la presión de ganar partido a partido porque la gente hace sentir eso”, explicó.

“¿Por el Superclásico? Primero está Limache, porque necesitamos ganar y después en la semana veremos eso, pero primero Limache, donde tenemos que hacer buen partido y ganar”, finalizó.

¿Cuándo es el Superclásico?

El primer Superclásico de 2026 tiene programación en la Liga de Primera 2026, donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile el 1 de marzo, a las 18.00 horas, en el estadio Monumental.