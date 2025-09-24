Es tendencia:
El enojo oculto de Lorenzo Musetti en la final de Chengdú: la queja que pocos vieron ante Tabilo

En medio de la derrota contra Alejandro Tabilo, el italiano dejó ver una molestia que pasó casi desapercibida.

Por Javiera López Godoy

Lorenzo Musetti y Alejandro Tabilo
© CapturaLorenzo Musetti y Alejandro Tabilo

Todos hablaron de las lágrimas de Lorenzo Musetti tras perder la final del Chengdú Open frente a Alejandro Tabilo. 

Sin embargo, hubo un detalle que quedó en segundo plano. En pleno partido, el italiano explotó con una queja contra el ambiente de la cancha. 

La frustración de Musetti

Alejandro Tabilo se llevó los aplausos en Chengdú con un triunfo que lo catapulta en su carrera. Al frente estaba Musetti, que no solo tuvo que lidiar con la presión de una final, sino también con factores externos que lo sacaron de concentración.

En un momento del primer set, cuando se preparaba para sacar con el marcador 1-2 y 40-30, el italiano pidió explicaciones por las interrupciones que venían desde las gradas. Le molestaba el ruido, las cámaras y los celulares del público.

Mientras Tabilo mantenía la calma, Musetti mostró su incomodidad ante el juez y el público. No fue una escena escandalosa, pero sí un momento de tensión que pasó casi desapercibido frente a la atención que después se llevó su llanto.

“Cuando sirvo, las cámaras (ruidos de clics)…”, se le escuchó decir al umpire.

Tras ese reclamo, Musetti consiguió reponerse en el segundo set y hasta tuvo puntos de campeonato en el tercero. Sin embargo, terminó cayendo en el tie-break decisivo, dejando la cancha entre lágrimas.

