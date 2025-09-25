Pese a quedar eliminado en primera ronda del ATP de Tokio, Alejandro Tabilo es el hombre del momento en Asia tras coronarse en el ATP de Chengdú, China. El Jano batió al top ten Lorenzo Musetti y dio tremendo salto en el ranking.

Fue ahí que afloraron sus pasados dichos en julio de este año, donde en el programa Te lo Cedo, de Sepúlveda, dijo que “el Chino Ríos es lejos el mejor que ha tenido Chile. Veía sus videos en YouTube una y otra vez. Quería ser como él”.

Siempre maravillado con el ex número uno del mundo, esta vez en Jano fue consultado por su favorito y el mejor de la historia, apuntando a una leyenda europea en conversación con Clínica U. Los Andes.

Tabilo y su “GOAT” en el tenis mundial

Consultado sobre el mejor de los mejores, Alejandro Tabilo no dudó y se decantó por retirada y eterna figura del deporte blanco, con quien no alcanzó a toparse en cancha: Roger Federer.

“El mejor tenista de la historia es Roger Federer y la victoria más importante de mi carrera es a (Novak) Djokovic, en Montecarlo (2025)”, confesó el nuevo número uno de Chile.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el nacido en Canadá, pero chileno de corazón, le puso fichas a Carlos Alcaraz en el tour actual, diciendo que el español que reina en el ranking “tiene la mejor derecha”.

Alejandro Tabilo seguirá ahora su aventura por Asia, con el torneo más importante de dicha gira a la vuelta de la esquina: el Masters 1000 de Shanghái, que ya tiene fecha confirmada.