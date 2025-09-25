Alejandro Tabilo llegaba con la moral alta después de semanas soñadas. Una final en el Challenger de Hangzhou y el título en el ATP 250 de Chengdú.

Sin embargo, el cuerpo dijo basta. En la primera ronda del ATP 500 de Tokio, el chileno se topó con el belga Zizou Bergs y no logró sacar adelante un duelo que fue tan apretado como el marcador lo refleja.

Las cifras explican parte del desenlace. Bergs se llevó los dos tiebreaks del partido, sumó 12 aces contra 3 de Tabilo y, aunque el chileno ganó un punto más en total (109 contra 108), no pudo aprovechar las chances clave.

Todo esto después de haber jugado 13 partidos en apenas 17 días, un trajín que pasó factura.

El calendario no da respiro a Tabilo

Lejos de tomarse un descanso, Tabilo ya tiene un nuevo desafío en la qualy del Masters 1000 de Shanghái.

El torneo se disputará del 2 al 11 de octubre y promete ser un verdadero cúmulo de estrellas, con nombres como Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Taylor Fritz.

El chileno aparece inscrito en la clasificación, pero además figura como alterno 46 para el cuadro principal, lo que mantiene la ilusión de verlo directamente en acción contra la élite del circuito.