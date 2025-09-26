Una de las rivalidades más lindas del tenis que tuvo Marcelo Ríos fue con André Agassi. Todo a raíz de haberle ganado al norteamericano en su casa el Masters 1000 de Miami en 1998, tras lo que se consagró como número 1 del mundo.

En total jugaron solamente tres encuentros. El Chino le volvió a ganar ese año en la final de la Copa Grand Slam, en cinco sets, mientras que el Kid de Las Vegas se tomó revancha en el 2002, en Miami nuevamente.

Por lo mismo es que Agassi guarda buenos recuerdos de su contrincante y este año, en El Diario del Tenis, dijo que “el chileno y ex número uno a nivel mundial Marcelo Ríos fue sin duda uno de mis principales rivales“.

De hecho lo comparó con una de las promesas latinas. “Ahora veo al brasileño Fonseca y él tiene todo el poder de llegar a ese nivel (de Ríos). No entiendo por qué siempre hay esa duda de que no hay suficientes latinoamericanos en este deporte, porque si los hay”, destacó.

A Marcelo Ríos no le simpatiza Agassi

La rabia de Ríos contra Agassi

Marcelo Ríos no tiene filtros y señaló en el 2020, en entrevista con La Tercera, que no le simpatiza André Agassi por ser “regalón” de la ATP, ya que le cubrían actos irregulares.

Publicidad

Publicidad

“La ATP es la mierda más grande que existe”, señaló para ejemplificar lo que hacían para cubrir al estadounidense, señalando que sus controles antidoping eran positivos.

ver también El secreto mejor guardado de Boris Becker: La verdad detrás de su rivalidad con Andre Agassi

“Lo atraparon cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Ellos sí que son una mierda, todos gringos”, explicó sobre esta protección que existía hacia el ganador de ocho títulos de Grand Slam.

De hecho dice que él no se cuidaba tanto de cara a un doping, aunque no consumía drogas.

“Nunca en mi época de tenista. Copete, sí, pero marihuana u otra droga fuerte no, por el doping y porque no me interesaba andar metido en hueás. De cuidarme, no me cuidaba en el sentido de que me saliera algo en el doping. A mí me hicieron doping unas tres veces en toda mi carrera”, relató.

Publicidad