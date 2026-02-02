La Fecha 22 de La Liga tendrá un duelo clave entre Mallorca y Sevilla, partido donde los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez asoman como posibles protagonistas en un choque vital para los blanquirrojos.

El equipo de Matías Almeyda llega con un buen presente tras vencer por 2-1 al Athletic Club, cortando una racha negativa. Por lo mismo, en Nervión saben que sumar nuevamente es clave para tomar aire y empezar a escapar de la zona roja, de la que hoy los separan apenas tres puntos.

Mallorca vs. Sevilla: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Mallorca y Sevilla se juega este lunes 2 de febrero desde las 17:00 horas de Chile en el Campo de fútbol Son Moix, por la fecha 22 de LaLiga de España.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

● VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

● DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

● ENTEL: 241 (HD)*

● CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

● GTD/TELSUR: 70 (SD)

● MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

● TU VES: 522 (HD)

● ZAPPING: 100 (HD)*

¿Qué pasa con Alexis Sánchez?

Tras elregreso de Gabriel Suazo al once inicial frente al Bilbao, ahora en Sevilla esperan por la posible reaparición de Alexis Sánchez. El tocopillano ya volvió a entrenar con normalidad, aunque todavía resta definir si será considerado en la nómina para el duelo ante el Mallorca.

