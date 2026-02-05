Es tendencia:
Copa Davis

Ganar o ganar: todo lo que se juega Chile ante Serbia en las clasificaciones de la Copa Davis

El equipo de Nicolás Massú tiene una serie fundamental ante los europeos este fin de semana en el estadio Nacional.

Por Carlos Silva Rojas

Alejandro Tabilo vuelve al equipo chileno de Copa Davis.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAlejandro Tabilo vuelve al equipo chileno de Copa Davis.

El Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional se viste una vez más de gala para dar vida a una importante serie de Copa Davis, donde Chile se medirá ante Serbia.

El equipo de Nicolás Massú se juega una confrontación clave ante los balcánicos, y nadie se quiso restar, porque dirán presente las cinco mejores raquetas nacionales: Alejandro Tabilo, Cristian Garín, Tomás Barrios Vera, Nicolás Jarry, Matías Soto.

Serbia, capitaneado por Viktor Troicki, se llenó de bajas. No vinieron Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic y Laslo Djere. Estarán jugando por los balcánicos Dušan Lajovic, Ognjen Milic, Branko Djuric, Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

¿Carlos Alcaraz en Santiago? El otro incentivo de Chile para derrotar a Serbia en la Copa Davis

Lo que se juega Chile ante Serbia en la Davis

La serie de chilenos y serbios es fundamental, porque el ganador clasificará a la segunda ronda de clasificaciones y quedará a un paso de jugar las Finales de la Copa Davis 2026.

En la segunda fase ya hay rival confirmado para el triunfador entre nacionales y europeos, porque se verá las caras con España, que quedó libre en la primera ronda tras llegar a la final en 2025.

El equipo que gane entre Chile y Serbia, además, se ganará un cupo de inmediato para jugar en las clasificaciones de la Copa Davis en 2027 y no bajará al Grupo Mundial I.

Nicolás Massú lidera al equipo chileno. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Mientras tanto, el conjunto que resulte perdedor volverá a la cancha en septiembre, pero por el repechaje ante un rival a sortear que venga de la segunda división. Tal como le pasó a Chile en 2025, cuando tuvo que jugar con Luxemburgo tras perder con Bélgica.

Chile asoma como favorito ante Serbia en la arcilla del estadio Nacional, pero todo puede pasar en la Copa Davis…

Tabilo palpita la Copa Davis ante Serbia: “Vengo preparado para darlo todo”

