La Copa Davis regresa a suelo nacional con la serie de Qualifiers que se disputará en el Court Central del Estadio Nacional, instancia en la que el equipo chileno espera sentir el fuerte apoyo de su gente. Serbia arribará sin varias de sus figuras, entre ellas Novak Djokovic, aunque igualmente se perfila como un rival exigente.

De cara al cruce, Nicolás Massú ya tomó decisiones y confirmó a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios como singlistas para los partidos del viernes 6 y sábado 7 de febrero. En el dobles, el capitán proyecta la dupla Tabilo-Jarry, sin descartar ajustes de último momento.

Tabilo vs. Milic: Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Davis

La serie parte este viernes 6 de febrero a las 18:00 horas, con el enfrentamiento entre Tomás Barrios (112°) , quien le ganó la pulseada a Garín y abrirá la contienda ante Dusan Lajovic (123°).

Tras este encuentro es el turno de Ale jandro Tabilo (73°), primera raqueta nacional que se medirá ante el joven de 18 años, Ognen Milic (462°), debutante en la Davis.

A diferencia de otras instancias, la serie entre Chile y Serbia por los Qualifiers de Copa Davis no tendrá transmisión por televisión abierta. Pero si se podrá ver por TV a través de la señal de DSports y por streaming con la aplicación DGO.

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

Publicidad

Publicidad

ver también Barrios vs. Lajovic: A qué hora juegan y qué canal transmite Copa Davis Chile-Serbia

¿Qué se juega Chile ante Serbia en Copa Davis?

La llave entre Chile y Serbia es clave: el ganador avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers y quedará a un paso de las Finales de la Copa Davis 2026, donde ya espera España.

Además, asegurará su lugar en las clasificaciones 2027 y evitará caer al Grupo Mundial I, mientras que el perdedor deberá jugar el repechaje en septiembre. Aunque Chile aparece como favorito en la arcilla del Nacional, la Davis siempre deja espacio para la sorpresa.