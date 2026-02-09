La Selección Chilena Femenina sufrió un nuevo tropiezo en la tercera fecha del Sudamericano Sub 20, cayendo 1‑0 ante Uruguay en Asunción. La Roja aún no conoce la victoria en el Grupo A: viene de una dura caída ante Paraguay y un empate con Colombia que la dejan al margen de la pelea por avanzar.

El torneo, que entrega cuatro boletos para el Mundial Femenino Sub 20 en Polonia 2026, tiene a Chile con la calculadora en mano antes de enfrentar a Venezuela esta semana, obligado a ganar si quiere mantener alguna esperanza de meterse en la siguiente fase.

¿Cuándo juega Chile vs. Venezuela y dónde ver EN VIVO?

El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este jueves 12 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Venezuela en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas, online, en la aplicación 13G y en la señal 2 del 13.

El desafío para Chile es mayúsculo: sumar en lo que queda, mejorar su funcionamiento y cerrar el Sudamericano mostrando una cara más competitiva, pese a un presente que hoy la tiene como colista.

ver también Chile vs. Uruguay sacude el Sudamericano Sub-20 femenino: mira cómo quedó la tabla

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20

# Club PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5 1 Paraguay Sub-20 2 1 1 0 4 0 4 4 V-E 2 Colombia Sub-20 2 1 1 0 1 0 1 4 E-V 3 Uruguay Sub-20 3 1 1 1 1 2 -1 4 D-E-V 4 Venezuela Sub-20 2 1 0 1 2 1 1 3 V-D 5 Chile Sub-20 3 0 1 2 0 5 -5 1 D-E-D

Publicidad