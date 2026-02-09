Es tendencia:
Sudamericano Femenino Sub 20

Chile vs. Uruguay sacude el Sudamericano Sub-20 femenino: mira cómo quedó la tabla

Chile se prepara para el próximo desafío ante Venezuela.

Por Franccesca Arnechino

La Roja cayó nuevamente en el torneo internacional.
© La Roja.La Roja cayó nuevamente en el torneo internacional.

La Roja Femenina volvió a tropezar en el Sudamericano Sub 20 y esta vez el golpe fue ante Uruguay, que se quedó con el triunfo por la cuenta mínima en un duelo equilibrado. Aunque Chile mostró mayor orden que en el estreno, volvió a quedar en deuda en ataque.

El único gol del partido bastó para profundizar el mal momento del equipo nacional en el Grupo A. La caída se suma el duro debut ante Paraguay, donde la Roja fue goleada 4-0, resultados que dejan a Chile con un panorama cuesta arriba en el certamen.

Otra caída de La Roja

Con este panorama, Chile se hunde en el fondo del Grupo A. Sin puntos, sin goles a favor y con cinco en contra, los números grafican un inicio cuesta arriba, marcado por falencias tanto en ataque como en defensa.

Para peor, el triunfo de Colombia por 1-0 ante Venezuela apretó la pelea en la parte alta y dejó aún más relegada a la Rojita Sub 20 femenina en la tabla.

Así, el desafío para Chile es mayúsculo: sumar en lo que queda, mejorar su funcionamiento y cerrar el Sudamericano mostrando una cara más competitiva, pese a un presente que hoy la tiene como colista.

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20

#ClubPJGEPGFGCDGPtsÚltimos 5
1Paraguay Sub-2021104044V-E
2Colombia Sub-2021101014E-V
3Uruguay Sub-20311112-14D-E-V
4Venezuela Sub-2021012113V-D
5Chile Sub-20301205-51D-E-D
